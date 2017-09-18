Трамп: США привержены преобразованию ООН в эффективную силу укрепления мира

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. США будут добиваться претворения в жизнь реформ в Организации Объединенных Наций (ООН), способствующих повышению эффективности организации в укреплении мира на планете.

Об этом заявил в понедельник президент Дональд Трамп, обращаясь с приветственным словом к участникам однодневного саммита по реформированию всемирной организации.

Этот форум проводится по инициативе администрации Трампа в штаб-квартире ООН за день до начала общеполитической дискуссии на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи. Форум собрал, как сообщила, открывая эту встречу на высоком уровне, постпред США при ООН Никки Хейли, представителей почти 130 стран.

"Мы подтверждаем свою приверженность реформам в ООН", - подчеркнул в своем выступлении Трамп. Он выразил признательность генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу за его усилия "по поиску путей улучшения деятельности Объединенных Наций". "Мы поддерживаем ваши усилия", - заверил глава Белого дома.

По мнению Трампа, "в последние годы ООН не реализовывала полностью имеющийся потенциал из-за бюрократизма и неумелого управления". "Хотя регулярный бюджет ООН возрос на 140%, а число сотрудников увеличилось более чем вдвое с 2000 года, мы не видим результатов, - продолжил президент. - Но я знаю, что при нынешнем генеральном секретаре ситуация меняется и меняется быстро <...> Мы хотели бы добиться того, чтобы ООН вернула доверие людей всего мира".

Трамп призвал Гутерриша "использовать все полномочия, чтобы преодолеть бюрократию, реформировать устаревшие системы и принимать решения для реализации главной миссии ООН". "Все страны - члены ООН должны вносить равный вклад как в военном, так и в финансовом плане, - считает президент. - Мы также просим, чтобы каждая миротворческая миссия имела ясно определенные цели и контрольные показатели для оценки того, насколько успешно она проводится".

"Если мы будем работать сообща и претворять в жизнь реформы, ООН возродится как более эффективная сила в деле укрепления мира и гармонии на планете", - сказал глава Белого дома.

Чего добивается Трамп

Трамп регулярно подвергал ООН критике за неэффективную работу и чрезмерное расходование средств. В апреле на встрече с членами Совета Безопасности ООН в Белом доме он заявил: "ООН не решает проблемы. И я думаю, что теперь она начнет это делать. Страны - члены ООН будут собираться вместе и урегулировать конфликты".

В последние месяцы Вашингтон - крупнейший донор организации - урезал финансирование ряда программ ООН.

До сих пор США покрывали свыше 22% регулярного бюджета организации, который составляет примерно $5,4 млрд, а также 28,5% расходов на миротворческие операции, которые обходятся в $7,9 млрд. В общей сложности Вашингтон тратит на ООН и ее программы около $10 млрд в год. По мнению Трампа, такое распределение финансового бремени в ООН является "несправедливым". Он считает, что взносы США на миротворческую деятельность организации не должны превышать 25%.

23 мая администрация США представила новый проект федерального бюджета страны на 2018 финансовый год, который предполагает сокращение финансирования миротворческих миссий ООН на $1 млрд, а также уменьшение взносов в бюджет международных организаций в общей сложности на 44%. Как заявил на следующий день официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, в случае резкого снижения финансирования организация не сможет выполнять главные задачи в области миротворчества, гуманитарной помощи и защиты прав человека.

Инициативу не поддержали 70 стран

По информации агентства Reuters, к участию в форуме предполагалось допустить лишь те страны, которые согласятся подписать состоящую из 10 пунктов декларацию, в которой содержится призыв к Гутерришу "начать эффективную и целесообразную реформу" организации.

"Мы поддерживаем генерального секретаря в деле внесения конкретных изменений в структуру ООН с целью лучше согласовывать свою работу по гуманитарной помощи, развитию и поддержанию мирных инициатив", - говорится в проекте документа, который находится в распоряжении агентства. В декларацию включено требование "сокращать <...> излишнее количество рабочих мест <...>, в том числе среди основных органов ООН".

Как отметила в своем выступлении Хейли, "128 стран подписали декларацию по состоянию на сегодняшнее утро, и мы продолжаем подсчет". По ее словам, такой уровень поддержки инициативы США позволит добиться проведения крайне необходимых реформ. В то же время Хейли признала, что документ не поддержали 70 стран. Она подчеркнула, что США будут добиваться единодушной поддержки своей инициативы, так как понимают, насколько важен консенсус при принятии решений в ООН.

По информации ТАСС, в число стран, не подписавших декларацию, входят Россия, Китай и Франция, являющиеся постоянными членами Совета Безопасности ООН.

Позиция России

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, отвечая на вопрос ТАСС об отношении к документу, заявил в минувшую пятницу журналистам, что не уверен в том, что Россия подпишет предложенную США декларацию о реформе. "Не уверен, что мы подпишем эту декларацию. Многие из идей, которые там изложены, они, конечно, важны и идут в русле предложений, который выдвигает генеральный секретарь, но декларацией реформу ООН не проведешь", - сказал дипломат.

По его словам, повысить эффективность ООН можно только путем межправительственных переговоров. Предлагаемый же США документ - это "декларация стран, которые придерживаются схожих взглядов по этому вопросу, но это не есть инструкции генеральному секретарю как перестроить организацию", - отметил Небензя. Он подчеркнул, что ни США, "ни какая-либо группа стран-единомышленниц не может провести реформу ООН без согласия всех стран-членов".

Дискуссии на саммите

Ранее Хейли кратко обозначила две темы, которые в числе прочих будут обсуждаться на форуме за закрытыми дверями: необходимость реорганизации Совета ООН по правам человека (СПЧ) и повышение эффективности миротворческих операций. В марте заместитель помощника госсекретаря США Эрин Беркли, выступая на заседании СПЧ в Женеве, заявила: "Чтобы данный совет пользовался доверием, не говоря уже о его успешной работе, он должен отойти от несбалансированных и непродуктивных позиций". А американская газета Politico даже сообщила о том, что администрация Трампа рассматривает возможность выхода из СПЧ, полагая, что он работает неэффективно и предвзято относится к Израилю.

"Сейчас как никогда ранее важно отстаивать соблюдение прав человека", - заявила Хейли на спецбрифинге в Белом доме в минувшую пятницу.

Что касается миротворческих операций, то, по словам постпреда, "нам нужно добиться того, чтобы и они проводились более эффективно". "В течение последних нескольких месяцев мы проанализировали каждую осуществляемую миротворческую миссию и изменили их, - сказала Хейли. - В результате нам удалось сэкономить полмиллиарда долларов".

На вопрос одного из журналистов, не планируется ли на саммите затронуть и вопрос о необходимости увеличения числа постоянных членов Совета Безопасности ООН, чего давно добивается Индия, Хейли ответила: "О реформе Совета Безопасности продолжают говорить. Я знаю, этого хочет Индия, этого хотят и многие другие страны. Поживем - увидим".