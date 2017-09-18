Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нетаньяху предложил Трампу обсудить пути к миру Израиля с палестинцами и арабским миром

Международная панорама
18 сентября, 20:54 UTC+3 ООН ООН 18, сентября. /ТАСС

Израильский премьер прибыл в США для выступления на Генеральной Ассамблее ООН

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил в понедельник президенту США Дональду Трампу обсудить пути к миру между израильтянами и палестинцами, между еврейским государством и арабским миром.

Смотрите также

Генсек ООН назвал условие для урегулирования израильско-палестинского конфликта

Минобороны Израиля: палестинский лидер намеренно усугубляет ситуацию в секторе Газа

Нетаньяху обвинил ООН в неудаче в продвижении мира и сотрудничества в отношении Израиля

"Мы обсудим пути для продвижения к миру между израильтянами и палестинцами, а также между Израилем и арабским миром", - сказал глава израильского правительства журналистам перед началом встречи ГА ООН. "Мы обсудим, как мы сможем продвигаться по обоим направлениям", - сказал он. Трансляцию выступления Нетаньяху вела в понедельник правительственная пресс-служба Израиля.

Израильский премьер прибыл в США для выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Нетаньяху, Биньямин
Страны
США Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хейли: декларацию о реформе ООН подписали 128 стран
2
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
3
Ракета комплекса "Искандер-М" запущена на максимальную дальность на учениях "Запад-2017"
4
Пенсии с 1 января 2018 года будут проиндексированы на 3,7%
5
CNN: спецназовцы США оказались поблизости от якобы места удара ВКС РФ в Сирии
6
Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздников
7
СМИ: в центре Луганска взорван памятник десантникам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама