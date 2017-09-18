Нетаньяху предложил Трампу обсудить пути к миру Израиля с палестинцами и арабским миром

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ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил в понедельник президенту США Дональду Трампу обсудить пути к миру между израильтянами и палестинцами, между еврейским государством и арабским миром.
"Мы обсудим пути для продвижения к миру между израильтянами и палестинцами, а также между Израилем и арабским миром", - сказал глава израильского правительства журналистам перед началом встречи ГА ООН. "Мы обсудим, как мы сможем продвигаться по обоим направлениям", - сказал он. Трансляцию выступления Нетаньяху вела в понедельник правительственная пресс-служба Израиля.
Израильский премьер прибыл в США для выступления на Генеральной Ассамблее ООН.