Нетаньяху предложил Трампу обсудить пути к миру Израиля с палестинцами и арабским миром

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил в понедельник президенту США Дональду Трампу обсудить пути к миру между израильтянами и палестинцами, между еврейским государством и арабским миром.

"Мы обсудим пути для продвижения к миру между израильтянами и палестинцами, а также между Израилем и арабским миром", - сказал глава израильского правительства журналистам перед началом встречи ГА ООН. "Мы обсудим, как мы сможем продвигаться по обоим направлениям", - сказал он. Трансляцию выступления Нетаньяху вела в понедельник правительственная пресс-служба Израиля.

Израильский премьер прибыл в США для выступления на Генеральной Ассамблее ООН.