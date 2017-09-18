Трамп вновь заявил, что есть шанс на преодоление палестино-израильского конфликта

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Израиль и Государство Палестина имеют возможность урегулировать свой давний конфликт. Такое мнение выразил в понедельник на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент США Дональд Трамп.

"Мы обсудим множество вопросов, включая мир между палестинцами и Израилем, это будет фантастическое достижение. Мы [то есть США] еще как этим занимаемся. Думаю, есть хороший шанс на то, что это может произойти. Большинство людей сказало бы, что никакого шанса нет", - заявил американский лидер.

Однако, по его оценке, к преодолению конфликта на данном этапе стремятся и израильтяне, и палестинцы. Над движением к миру на Ближнем Востоке "чрезвычайно напряженно" работает и американская сторона, заверил Трамп.

В аналогичном ключе он публично высказывался и в конце прошлой недели, обращаясь к руководству еврейских организаций США.

Со своей стороны Нетаньяху отметил, что "альянс между Америкой и Израилем никогда не был прочнее, никогда не был глубже". "Могу сказать это и про вещи, которые люди видят, и про вещи, которых они не видят", - подчеркнул глава израильского правительства. Кроме того, он сообщил, что планирует рассмотреть на нынешних переговорах с Трампом на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий, заключенного с Ираном постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией, а также ситуацию в Сирии. "С нетерпением жду совместного обсуждения того, что вы справедливо называете ужасной ядерной сделкой с Ираном, и того, как сдержать растущую агрессию Ирана в регионе, особенно в Сирии", - сказал Нетаньяху, выступавший на английском языке.

Стенограмму высказываний президента США и премьера Израиля распространила пресс-служба Белого дома. Встреча состоялась в гостинице Palace.