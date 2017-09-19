Тиллерсон не считает, что канал связи с военными РФ по САР больше не будет использоваться

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не считает, что канал связи между министерствами обороны США и России для предотвращения конфликтов в небе над Сирией больше не будет использоваться после того, как бойцы оппозиционной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) якобы пострадали от авиаудара под Дейр-эз-Зором. Так он ответил в понедельник на соответствующий вопрос журналиста перед министерской встречей по Сирии на полях Генассамблеи ООН.

Его спросили, считает ли он, что "договор о предотвращении конфликтов мертв после удара в минувшие выходные". "Нет, это не так", - ответил руководитель американского внешнеполитического ведомства, слова которого привела пресс-служба Госдепартамента.

В воскресенье Минобороны РФ опровергло заявление Пентагона об ударе ВКС по сирийской оппозиции под Дейр-эз-Зором, отметив, что удары наносятся только по целям запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Ранее в Пентагоне утверждали, что от удара российских ВКС восточнее Евфрата близ Дейр эз-Зора якобы пострадали бойцы поддерживаемых США и их союзниками отрядов СДС.