Тиллерсон не считает, что канал связи с военными РФ по САР больше не будет использоваться

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не считает, что канал связи между министерствами обороны США и России для предотвращения конфликтов в небе над Сирией больше не будет использоваться после того, как бойцы оппозиционной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) якобы пострадали от авиаудара под Дейр-эз-Зором. Так он ответил в понедельник на соответствующий вопрос журналиста перед министерской встречей по Сирии на полях Генассамблеи ООН.
Его спросили, считает ли он, что "договор о предотвращении конфликтов мертв после удара в минувшие выходные". "Нет, это не так", - ответил руководитель американского внешнеполитического ведомства, слова которого привела пресс-служба Госдепартамента.
В воскресенье Минобороны РФ опровергло заявление Пентагона об ударе ВКС по сирийской оппозиции под Дейр-эз-Зором, отметив, что удары наносятся только по целям запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Ранее в Пентагоне утверждали, что от удара российских ВКС восточнее Евфрата близ Дейр эз-Зора якобы пострадали бойцы поддерживаемых США и их союзниками отрядов СДС.