Арабские страны настаивают на своих требованиях к Катару для решения кризиса

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Арабские страны по-прежнему готовы к политическому решению кризиса с Катаром, если он выполнит выдвинутые ему ранее требования. Об этом заявил в понедельник в Нью-Йорке глава МИД Египта Самех Шукри по итогам состоявшегося в кулуарах 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министерского совещания "квартета", в который входят бойкотирующие Доху государства (Бахрейн, Египта, ОАЭ и Саудовская Аравия).

"Мы по-прежнему готовы к политическому урегулированию, однако исходим из необходимости того, что для этого Катар сначала должен выполнить 13 пунктов, которые были выдвинуты ранее с тем, чтобы получить гарантии прекращения финансирования и поддержки им терроризма, - передает его слова новостной портал "Сада аль-Баляд". - Надеемся, что Доха откликнется на это и у нас будут нормальные отношения".

"Квартет", по словам Шукри, "защищает не только свои интересы". "Мы стремимся отстаивать интересы всего арабского региона и поддерживать в нем безопасность и стабильность, - отметил министр, указав при этом, что четверка стран обязательно будет говорить на пленарных заседаниях ГА ООН по поводу кризиса в Персидском заливе.

5 июня "квартет" заявил о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке и пропаганде терроризма. В числе условий ультиматума - закрытие телеканала Al Jazeera, отказ от военного сотрудничества с Турцией и понижение дипломатических отношений с Ираном. Позднее на встрече в Каире главы МИД озвучили шесть основополагающих принципов, которым должен следовать эмират для разрешения кризиса, главное из них - прекращение поддержки терроризма, в том числе финансовой.