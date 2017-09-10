РФ призывает участников кризиса вокруг Катара решать вопросы путем переговоров

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ДЖИДДА /Саудовская Аравия/, 10 сентября. /ТАСС/. Москва выступает за решение кризиса между Дохой и рядом арабских столиц путем переговоров, напрямую высказывая озабоченности. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.
"Разумеется, мы обменялись мнениями, послушали наших саудовских коллег относительно ситуации в зоне Персидского залива в связи с теми противоречиями, которые возникли у ряда арабских стран с Катаром, - сказал Лавров. - Подтвердили нашу позицию в пользу урегулирования возникших разногласий путем переговоров, напрямую высказывая озабоченности и добиваясь решений, которые будут озабоченности и интересы всех сторон учитывать".
Россия, продолжил министр, поддерживает посреднические усилия эмира Кувейта и США. "Уверены, что в наших общих интересах восстановить единство Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива как важного инструмента решения многих проблем этого многострадального региона, - сказал он. - Мы заинтересованы в том, чтобы все те посреднические усилия, которые сейчас предпринимаются, принесли результат и единство Совета сотрудничества арабских государств было восстановлено".
Саудовская Аравия для урегулирования ситуации в регионе ждет от Катара подтверждения отказа от финансирования террористов, заявил Адель аль-Джубейр.
"Катар знает что от него требуется - мы хотим ясности в позиции Катара. Мы хотим серьезного подхода для решения кризиса, чтобы это привело к реализации общих принципов для всех стран мира: не финансировать терроризм, не поддерживать экстремистов, не распространять ненависть и экстремизм, не вмешиваться во внутренние дела", - сказал он.
"Мы приняли ряд мер и будем продолжать действовать до тех пор, пока Катар не ответит на пожелания стран залива в том, что касается борьбы с финансированием терроризма", - указал министр.
5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. В Катаре выразили сожаление и назвали решение арабских соседей необоснованным. Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть.