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Moody's: два месяца конфликта Катара с арабами обошлись стране почти в $40 млрд

Международная панорама
13 сентября, 16:51 UTC+3 КАИР КАИР 13, сентября. /ТАСС

Отмечается, что страна испытывает серьезные трудности в финансово-экономической и социальной областях, в том числе в торговле и банковской сфере

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КАИР, 13 сентября. /ТАСС/. Катар был вынужден потратить почти $40 млрд на поддержку собственной экономики в течение двух месяцев с момента начала конфликта эмирата с четырьмя арабскими странами - Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Бахрейном и Египтом. Такую информацию опубликовало в среду международное рейтинговое агентство Moody's.

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По его данным, Доха "израсходовала $38,5 млрд на поддержку экономики страны в первые два месяца с тех пор, как в начале июня "арабский квартет" разорвал дипломатические отношения с Катаром". Эта сумма составляет около 23% валового внутреннего продукта эмирата.

В настоящее время Катар сталкивается с серьезными проблемами в финансово-экономической и социальной областях ввиду ограничений, введенных арабскими государствами в туристическом бизнесе, торговли и банковской сфере. В результате конфликта только в июне и июле нынешнего года из банков эмирата за рубеж было выведено около $30 млрд. При этом в страну практически не поступало средств от соседних государств Персидского залива, поддерживающих санкции против Дохи.

Вместе с тем, как замечает международное агентство, в условиях продолжения конфликта в нынешнем году Катар еще сможет самостоятельно покрывать внутренние расходы и не заимствовать средства на международном финансовом рынке.

Кризис в отношениях Катара с арабскими государствами продолжается с начала лета. 5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет и ряд других стран объявили о разрыве дипломатических отношений с эмиратом, обвиняя его в поддержке терроризма, а также о закрытии границ с Катаром, что, по сути, стало объявлением блокады. Стороны до сих пор не пришли к взаимоприемлемому решению.

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