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Эр-Рияд не планирует вести диалог с Дохой до публичного объявления Катаром своей позиции

Международная панорама
9 сентября, 2:49 UTC+3 КАИР КАИР 9, сентября. /ТАСС

В МИД Саудовской Аравии также отметили, что проводимая Катаром политика "не способствует укреплению доверия"

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КАИР, 9 сентября. /ТАСС/. Саудовская Аравия не пойдет на диалог с Катаром до тех пор, пока Доха публично не объявит свою позицию. Об этом, как передал в субботу телеканал Al Arabiya, заявило министерство иностранных дел королевства.

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"Не будет никакого диалога или контактов с властями Катара до тех пор, пока Доха публично не объявит свою позицию", - говорится в заявлении саудовского МИД. Отмечается также, что проводимая Катаром политика "не способствует укреплению доверия, необходимого для начала диалога между сторонами". МИД королевства указал, что недавний телефонный разговор между наследным принцем Саудовской Аравии и катарским лидером "состоялся по просьбе эмира Катара".

Ранее сообщалось, что эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман провели телефонный разговор, в котором затронули аспекты продолжающегося кризиса вокруг эмирата. По имеющейся информации, катарский лидер "выразил желание сесть за стол переговоров" и обсудить требования, выдвинутые четырьмя арабскими государствами (Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Бахрейном и Египтом), "с целью достижения общих интересов".

Также указывалось, что Саудовская Аравия объявит о подробностях прошедшего разговора и о возможных решениях по данному вопросу "после обсуждения и согласования с ОАЭ, Бахрейном и Египтом".

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Персоны
Аль Сауд, Мухаммед бен Сальман Тани, Тамим бен Хамад, Аль , шейх
Темы
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Страны
ОАЭ Катар Египет Бахрейн Саудовская Аравия
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