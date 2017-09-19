Международный комитет по защите журналистов: СБУ угрожает свободе прессы на Украине

КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Действия Службы безопасности Украины (СБУ) представляют значительную угрозу свободе прессы в стране. Об этом говорится в обращении международного Комитета по защите журналистов (CPJ) к президенту Петру Порошенко.

"По меньшей мере в семи инцидентах, задокументированных нами в последние два месяца, СБУ атаковала редакции и журналистов с обвинениями, которые кажутся политически мотивированными - в ответ на критические материалы [в отношении власти]", - говорится в заявлении организации.

Правозащитники напомнили о недавнем появлении представителей СБУ в редакции "Украинской правды", а также о массовых депортациях из страны западных и российских журналистов. CPJ вспомнил о том, что СБУ задержала житомирского журналиста Василия Муравицкого по обвинению в госизмене. Комитет также разочарован, что с момента встречи его представителей с президентом Порошенко в июле 2017 года нет подвижек в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

Правозащитники в своем обращении просят Порошенко обратить внимание на давление со стороны спецслужбы на издания "Страна" и "Вести". "Следом за рейдом в июне СБУ 8 августа провела обыски в редакции ["Страны"] и на квартирах как минимум двух ее журналистов... СБУ также обвинила "Страну" в нарушении государственной тайны", - заявили в комитете. Упомянул комитет и громкий обыск холдинга "Вести", который провела военная прокуратура с привлечением спецназа.

В своем обращении защитники прав журналистов призвали президента Украины публично осудить действия СБУ, "чтобы журналисты могли свободно работать, не опасаясь репрессий, и с полной защитой, которую заслуживает их профессия". "Публичное осуждение недавних действий СБУ" продемонстрирует "приверженность делу защиты демократических институтов и европейских ценностей на Украине", считают авторы обращения.