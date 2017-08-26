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Международный комитет защиты журналистов призвал Украину освободить Муравицкого

Международная панорама
26 августа, 16:09 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, августа. /ТАСС

В начале августа сотрудники СБУ задержали репортера по подозрению в госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы

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КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Международный комитет по защите журналистов призвал украинские власти немедленно освободить репортера и обозревателя Василия Муравицкого.

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"Украинские власти должны немедленно освободить независимого журналиста Василия Муравицкого и снять с него все обвинения", - говорится в заявлении на сайте организации. "Украинские лидеры должны прекратить разделять журналистов на патриотичных и непатриотичных, а вместо этого подтвердить важность роли журналистов в демократическом обществе в вопросе контроля законности деятельности должностных лиц", - отметила координатор программы комитета в Европе и Центральной Азии Нина Огнянова.

МИД России ранее заявил, что задержание журналиста "за предполагаемое сотрудничество с российскими СМИ и распространение якобы пророссийских материалов" свидетельствует о возврате Украины к худшим тоталитарным практикам подавления инакомыслия.

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