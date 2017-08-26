Международный комитет защиты журналистов призвал Украину освободить Муравицкого

Российский боец ММА Нурмагомедов отказался от боя с бразильцем БарбозойСпорт 26 августа, 16:14
Хэмилтон повторил рекорд Шумахера по победам в квалификациях "Формулы-1"Спорт 26 августа, 16:01
Слепцова заявила, что завершила карьеру по личной причинеСпорт 26 августа, 15:58
Агапитов: перед российскими штангистами на ЧМ-2017 не будет стоять медальных задачСпорт 26 августа, 15:48
Строительство Крымского моста с начала работ профинансировано на 60% от суммы контрактаЭкономика и бизнес 26 августа, 15:46
Агент: Луан не перешел в "Спартак", потому что хочет играть в ЕвропеСпорт 26 августа, 15:32
Донской: Россия наведет в Арктике первозданную чистотуОбщество 26 августа, 15:31
Олимпийский чемпион по пятиборью Лесун снялся с ЧМ из-за проблем со здоровьемСпорт 26 августа, 15:15
Сватковский: птицы не будут угрожать целостности крыши стадиона "Нижний Новгород"Спорт 26 августа, 15:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Международный комитет по защите журналистов призвал украинские власти немедленно освободить репортера и обозревателя Василия Муравицкого.
"Украинские власти должны немедленно освободить независимого журналиста Василия Муравицкого и снять с него все обвинения", - говорится в заявлении на сайте организации. "Украинские лидеры должны прекратить разделять журналистов на патриотичных и непатриотичных, а вместо этого подтвердить важность роли журналистов в демократическом обществе в вопросе контроля законности деятельности должностных лиц", - отметила координатор программы комитета в Европе и Центральной Азии Нина Огнянова.
МИД России ранее заявил, что задержание журналиста "за предполагаемое сотрудничество с российскими СМИ и распространение якобы пророссийских материалов" свидетельствует о возврате Украины к худшим тоталитарным практикам подавления инакомыслия.