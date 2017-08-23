Американский комитет журналистов заявил о давлении Киева на прессу за критику власти

КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Американский комитет защиты журналистов (CPJ) заявил о давлении Украины на представителей средств массовой информации, которые выступают с критикой власти. На главной странице комитета появился соответствующий материал с заголовком: "Украинская критическая пресса подвергается давлению".

"Украина усиленно борется с критиками и средствами массовой информации, называя их репортажи непатриотичными", - говорится в статье.

Комитет обратил внимание на случай "выдворения с Украины российской журналистки Тамары Нерсесьян за ее репортаж о конфликте на востоке страны". В статье также напомнили о недавних обысках, проведенных агентами службы безопасности в редакции независимого издания "Страна", а также о том, что депутаты парламента подвергли критике главу Национального совета журналистов Украины (НСЖУ) за его ответную реакцию на обыски.

Акцентируется внимание и на отсутствии результатов расследования убийства украинского журналиста Павла Шеремета.

По мнению главы Национального союза журналистов Сергея Томиленко, данная статья свидетельствует об изменении отношения международной общественности к случаям давления и нарушения прав журналистов на Украине. "Украинская критическая пресса подвергается давлению - именно такое название сейчас на главной странице авторитетного американского Комитета защиты журналистов, - написал он в Facebook. - Это все к тому, как цивилизованный мир меняет свое мнение о медиаклимате в стране".