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Международный комитет защиты журналистов требует от Украины прекратить преследование СМИ

Международная панорама
15 августа, 11:18 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 15, августа. /ТАСС

По мнению представителя комитета Нины Огняновой, "политики создают ядовитую атмосферу для средств массовой информации, разделяя украинских журналистов на патриотических и непатриотических"

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КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Международный комитет по защите журналистов (СPJ) осудил преследование журналистов на Украине и призвал власти обеспечить условия для свободной и независимой профессиональной деятельности журналистов. Об этом говорится в заявлении комитета.

"Согласно сообщениям СМИ, агенты Службы безопасности (СБУ) провели обыск в киевских помещениях независимого новостного сайта "Страна" и в домах двух его журналистов. Согласно сообщениям, власти обвинили сайт в якобы раскрытии государственной тайны. На следующий день после обысков депутат [Верховной рады] Дмитрий Тимчук обвинил [главу Национального союза журналистов Украины, НСЖУ] Сергея Томиленко в поддержке антиукраинской деятельности после того, как глава НСЖУ подверг критике обыски", - говорится в заявлении правозащитников.

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В документе комитета указывается, что Томиленко в социальных сетях получает угрозы в свой адрес.

Международный комитет по защите журналистов потребовал от украинских властей "прекратить преследование "Страны", снять все обвинения против главного редактора и основателя издания Игоря Гужвы и прекратить поощрять враждебное отношение к прессе". "Во время миссии в Киев в прошлом месяце, чтобы подготовить отчет о нераскрытом убийстве Павла Шеремета, делегация CPJ выявила на Украине атмосферу преследования и запугивания независимых журналистов, которые критикуют политику правительства Украины", - отмечается в заявлении комитета.

Координатор программы CPJ Europe и Central Asia Нина Огнянова отметила, что "политики создают ядовитую атмосферу для средств массовой информации, разделяя украинских журналистов на патриотических и непатриотических, в то время как на самом деле они должны поощрять самые разные точки зрения, чтобы информировать общественность".

9 августа сотрудники СБУ провели обыски в офисе издания "Страна" и на квартирах у двух сотрудников редакции. По словам Гужвы, обыски прошли в рамках "нового сфабрикованного дела о гостайне". Это был уже второй обыск в "Стране" за последнее время. Первый произошел 22 июня, в ходе него был задержан Гужва по подозрению в получении взятки в размере $10 тыс. Позже суд выпустил его под залог.

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