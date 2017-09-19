Аббас: ХАМАС сделало предложение, которое от него не ждали

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Председатель Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас рассказал министру иностранных дел России Сергею Лаврову о предложениях, сделанных движением ХАМАС.

"В последнее время произошли небольшие изменения, прежде всего это касается движения ХАМАС. Это касается усилий Египта: наша делегация была в Египте, и мы согласились на то, что нам предложили. Ведь то, что нам было предложено, - это то, чего мы не просили. Речь идет об отмене административного комитета, который создал ХАМАС, и согласия на работу правительства национального согласия, созданного в 2003 году, на полноту работы в Секторе Газа и на то, что мы идем на выборы", - сказал Аббас в начале встречи с Лавровым на полях Генассамблеи ООН.

"Ранее я побывал в Турции и тоже общался на эту тему. Потом делегация ХАМАС прибыла в Каир, мы об этом не знали", - добавил он. По его словам, ситуация в межпалестинских делах обсуждалась и с Катаром.

Со своей стороны Лавров сказал: "Мы всегда подчеркивали, что за всеми проблемами в Сирии, Ираке, Ливии, Йемене непозволительно предавать забвению палестинскую проблему".

"Мы по-прежнему выступаем вместе с большинством стран - членов СБ ООН за выполнение резолюции СБ ООН, за реализацию арабской мирной инициативы, - добавил он. - Готов дополнительно рассказать вам о наших контактах на эту тему и готов послушать вас".