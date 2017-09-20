Reuters: Калифорния подаст иск против плана Трампа возвести стену на границе с Мексикой

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ТАСС, 20 сентября. Генеральный прокурор штата Калифорния Ксавьер Бесерра собирается подать иск против плана президента США Дональда Трампа построить стену на американо-мексиканской границе. Об этом в среду пишет агентство Reuters со ссылкой на офис прокурора.
По словам представителя Бессеры, в иске, который планируется подать в среду, утверждается, что стена не будет соответствовать природоохранным нормам, а также нарушит положения конституции, касающиеся разделения властей и прав отдельных штатов.
В августе администрация Трампа сообщила, что выбрала четыре строительные компании для создания бетонных моделей барьера высотой и длиной в 9 м. Впоследствии прототипы протестируют в Сан-Диего (штат Калифорния).
Стена на границе с Мексикой - одно из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Указ о ее создании был подписан им еще 25 января, протяженность стены должна составить более 3 тыс. км. Трамп неоднократно утверждал, что за этот барьер в конечном итоге заплатит сам южный сосед США, однако мексиканские власти каждый раз высказывают резкое несогласие на участие в этом проекте.