Меркель раскритиковала Трампа за его заявление о готовности уничтожить КНДР

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БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель подвергла критике президента США Дональда Трампа за его заявление о "полном уничтожении" КНДР в случае угрозы для Соединенных Штатов и их союзников.
"Я не поддерживаю такую угрозу", - отметила она в среду в интервью телерадиокомпании Deutsche Welle. "Мы считаем любого рода военное решение совершенно неподходящим и делаем ставку на дипломатические усилия. Это, на мой взгляд, санкции, реализация этих санкций - правильный ответ, - добавила канцлер. - Все другое в том, что касается КНДР, я считаю ошибочным".
Меркель подчеркнула, что Берлин готов внести свой вклад в урегулирование ситуации вокруг КНДР. "Даже если в пространственном отношении этот конфликт далеко от Германии, он касается и нас, - считает она. - Поэтому я и глава МИД готовы взять на себя в этом вопросе ответственность". Канцлер привела в качестве примера международного сотрудничества соглашение по Ирану и подчеркнула, что поддерживает договоренности с Тегераном.
"Это длилось много лет, но в конечном итоге привело к ограничению возможностей Ирана по созданию атомного оружия. Этот или похожий путь нужно проделать, разумеется, вместе с Россией, Китаем и США и в случае КНДР", - сказала Меркель. Отвечая на вопрос, готова ли она пойти на личный контакт с лидером КНДР Ким Чен Ыном, канцлер отметила, что "это не стоит на повестке дня". "Кроме того, я не совершаю несогласованных шагов", - добавила Меркель.