Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Меркель раскритиковала Трампа за его заявление о готовности уничтожить КНДР

Международная панорама
20 сентября, 18:13 дата обновления: 20 сентября, 18:14 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 20, сентября. /ТАСС

По словам канцлера Германии, страна "считает любого рода военное решение совершенно неподходящим и делает ставку на дипломатические усилия"

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель подвергла критике президента США Дональда Трампа за его заявление о "полном уничтожении" КНДР в случае угрозы для Соединенных Штатов и их союзников.

Смотрите также

Защита суверенитета под аккомпанемент угрозы уничтожения КНДР: Трамп выступил в ООН

Трамп: США будут вынуждены "полностью уничтожить" КНДР в случае угрозы

Зюганов: заявления Трампа об уничтожении КНДР недопустимы и являются провокацией

"Я не поддерживаю такую угрозу", - отметила она в среду в интервью телерадиокомпании Deutsche Welle. "Мы считаем любого рода военное решение совершенно неподходящим и делаем ставку на дипломатические усилия. Это, на мой взгляд, санкции, реализация этих санкций - правильный ответ, - добавила канцлер. - Все другое в том, что касается КНДР, я считаю ошибочным".

Глава правительства ФРГ сообщила, что высказала свою точку зрения президенту США по телефону перед его выступлением в ООН.

Меркель подчеркнула, что Берлин готов внести свой вклад в урегулирование ситуации вокруг КНДР. "Даже если в пространственном отношении этот конфликт далеко от Германии, он касается и нас, - считает она. - Поэтому я и глава МИД готовы взять на себя в этом вопросе ответственность". Канцлер привела в качестве примера международного сотрудничества соглашение по Ирану и подчеркнула, что поддерживает договоренности с Тегераном.

"Это длилось много лет, но в конечном итоге привело к ограничению возможностей Ирана по созданию атомного оружия. Этот или похожий путь нужно проделать, разумеется, вместе с Россией, Китаем и США и в случае КНДР", - сказала Меркель. Отвечая на вопрос, готова ли она пойти на личный контакт с лидером КНДР Ким Чен Ыном, канцлер отметила, что "это не стоит на повестке дня". "Кроме того, я не совершаю несогласованных шагов", - добавила Меркель.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Меркель, Ангела
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США Иран КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
2
Трое российских военных ранены при прорыве блокады Дейр-эз-Зора
3
Порошенко попросил Совбез разместить миссию ООН в Донбассе как можно быстрее
4
Песков назвал актера Моргана Фримена "жертвой эмоциональной экзальтации"
5
Железная дорога в обход Украины. Досье
6
Шрёдер: ни один президент РФ в будущем не выведет Крым из состава страны
7
Захарова считает, что актера Моргана Фримена подставили
Темы дня
Новости партнеров
Реклама