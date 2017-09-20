Украинские пограничники спустили собак на наблюдателей ОБСЕ

ВЕНА, 20 сентября. /ТАСС/. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на этой неделе подверглись нападению со стороны украинского пограничного пункта в Херсонской области в тот момент, когда они пытались к нему приблизиться. Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном в среду на ее официальном сайте.

"Примерно в 50 метрах от пограничного контрольно-пропускного пункта <...> в 6 км к западу от подконтрольного правительству [села] Атамани (161 км к юго-востоку от Херсона) патруль СММ столкнулся с тремя [служебными] собаками, направлявшимися от пограничной позиции и ведущими себя агрессивно, что помешало патрулю подойти к контрольно-пропускному пункту, - говорится в сообщении. - В ответ на требование СММ отозвать собак, командир пограничного наряда это сделал, однако потом еще дважды отпускал собак, которые агрессивно бежали за патрулем [наблюдателей]".

В итоге представителям ОБСЕ все-таки удалось невредимыми покинуть район наблюдения, отмечается в отчете.

Необходимость обеспечения беспрепятственного доступа СММ ко всем объектам наблюдения неоднократно подчеркивалась всеми международными игроками, в том числе и украинскими властями. Так, 20 июня после встречи с хозяином Белого дома Дональдом Трампом президент Украины Петр Порошенко указал на то, что имплементация Минских соглашений среди прочего касается "обеспечения полного доступа СММ ОБСЕ к территориям вплоть до границы".