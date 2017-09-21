США могут пересмотреть решение о военной помощи Египту, заявил Трамп

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ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут пересмотреть решение о военной помощи Египту. Такой ответ дал президент США Дональд Трамп журналистам в среду перед встречей с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.
Трампу был задан вопрос, "намерен ли он перезапустить военную помощь Египту". "Мы определенно это рассмотрим", - ответил американский лидер. Стенограмму его высказываний распространил президентский пул журналистов, присутствовавший в зале.
В конце августа ряд СМИ сообщил, что Вашингтон не направит военную помощь Египту в размере $195 млн из-за того, что власти страны не добились положительного изменения ситуации с соблюдением прав человека. По этой же причине Вашингтон отклонит запрос Каира на дополнительную военную помощь в размере $65,7 млн и экономическую помощь на сумму в $30 млн.
Позднее Госдепартамент заявил, что страна готова направить в качестве военной помощи Египту $195 млн, но лишь при условии, что Каир продемонстрирует прогресс в сфере защиты прав человека. Официальный Каир выразил сожаление в связи с решением Вашингтона сократить военно-экономическую помощь Египту.
США оказывают Египту многомиллионную помощь с 1979 года, когда был заключен мирный договор с Израилем. Только за последние 30 лет в рамках экономической и военной помощи Вашингтон выделил Каиру в общей сложности $80 млрд.