Американский сенатор: претензии к Ирану не имеют отношения к выполнению СВПД

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Американский сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки) выступил против выхода США из соглашения с Ираном по атому, заявив, что Тегеран не нарушает условия этого документа. В опубликованном в среду интервью газете Politico законодатель выразил мнение, что претензии к Ирану в основном касаются ее ракетной программы.

"Большинство претензий к Ирану не имеет ничего общего с соглашением. Речь идет о баллистических ракетах и других вопросах, но все это не относится к сделке", - сказал Пол, который при администрации Барака Обамы активно выступал против заключения упомянутых договоренностей по атому. "Несмотря на то, что договор не идеален, я всегда был обеспокоен лишь тем, чтобы его условия выполнялись. Если они [Тегеран] действуют в соответствии с положениями соглашения, но нам следует остаться в нем", - считает сенатор.

Ранее в среду сообщалось, что президент США Дональд Трамп принял решение относительно возможного выхода США из ядерного соглашения с Ираном, но не уточнил, какое именно.

Тегеран и "шестерка" мировых держав 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД. В частности, план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.