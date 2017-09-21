Конгресс США пока не принял решение о военной помощи Украине

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Конгресс США все еще продолжает работу над оборонным бюджетом на 2018 финансовый год и сумма, закладываемая на оказание военной помощи Украине, включая поставки оружия, пока окончательно не определена. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщили источники в профильных комитетах американского законодательного органа.

Ранее на этой неделе Сенат США подавляющим большинством голосов принял законопроект о финансировании министерства обороны в будущем фискальном году, который начнется уже 1 октября. Схожий документ до этого поддержала и нижняя палата Конгресса - Палата представителей. Однако в ходе обсуждения в Сенате текст был дополнен новыми поправками и теперь варианты обеих палат отличаются, в связи с чем законопроект о бюджете Пентагона не может быть направлен на подпись президенту Дональду Трампу.

Как сообщил корреспонденту ТАСС Кевин Смит - пресс-секретарь сенатора-республиканца Роберта Портмана, незадолго до принятия законопроекта Сенат одобрил поправку, согласно которой минобороны США разрешается израсходовать до $500 млн на военную помощь для Киева. Как пояснил Смит, речь идет в том числе об оружии, "нелетальной технике, подготовке [украинских военных] и технической поддержке". Более того, "впервые разрешается использовать эти средства для укрепления украинских военно-морских сил" путем поставок морских мин и средств прибрежной обороны. Как и раньше, Пентагону позволяется предоставить украинским ВС противотанковое вооружение.

Однако, как отметил представитель республиканца, реализация инициативы Портмана будет зависеть не только от желания министра обороны США использовать эти средства. Одним из условий станет проведение украинскими властями реформ, в том числе, "установление гражданского контроля над военными". Смит также признал, что в проекте, поддержанном Палатой представителей, полностью аналогичной нормы нет, поэтому потребуется процесс согласования. Конгрессмены одобрили выделение лишь $150 млн.

Суммы могут измениться

"Сейчас начался процесс согласования, так как тексты двух законопроектов отличаются. И, конечно же, некоторые статьи могут быть изменены", - сказала корреспонденту ТАСС сотрудник аппарата профильного сенатского комитета по делам вооруженных сил. По ее словам, эти вопросы сейчас прорабатываются помощниками комитетов обеих палат Конгресса.

"Во время процесса согласования мы не обсуждаем конкретные статьи. Но законопроекты будут сведены в один", - в свою очередь заявили корреспонденту ТАСС в аппарате комитета Палаты представителей по делам ВС. Собеседники агентства при этом подчеркивали, что работа по согласованию не ограничена никакими сроками и дата ее завершения неизвестна.

Но даже если в итоговом варианте поправка Портмана сохранится в неизменном виде, это не означает, что министр обороны действительно будет иметь в своем распоряжении все эти средства. Процесс формирования бюджета минобороны состоит из двух этапов. Сейчас комитеты по делам ВС определяют направления работы, общие задачи ведомства и обозначают суммы, нужные для их реализации. Затем комитеты обеих палат по ассигнованиям укажут более точные цифры в рамках работы над общим федеральным бюджетом, который, как ожидается, должен быть принят в декабре.

Как напомнили в комитете нижней палаты, в 2016 году по "украинской статье" изначально было заложено $300 млн, но затем эта цифра сократилась до $250 млн. В самом Пентагоне и Белом доме в свою очередь неоднократно заявляли о том, что США не поставляют оружие украинским военным, хотя такой вариант и не исключен.