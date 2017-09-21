СБ ООН принял резолюцию в поддержку расследования преступлений ИГ в Ираке

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН принял в среду резолюцию в поддержку расследования преступлений, совершенных в Ираке боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Документ, подготовленный Великобританией в сотрудничестве с Ираком, получил единодушную поддержку 15 стран - членов Совбеза, включая Россию.

В принятой резолюции Совет поручил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу создать "беспристрастную, независимую и заслуживающую доверия" следственную группу, которая будет помогать иракским властям расследовать злодеяния ИГ и привлекать экстремистов к судебной ответственности. Эксперты будут собирать и хранить улики, подтверждающие совершение террористами военных преступлений, причастность к геноциду и преступлениям против человечности. В состав группы, пока создаваемой на двухлетний период, войдут иракские юристы и криминалисты, а также международные эксперты. Руководить работой комиссии предстоит специальному советнику генсека ООН, который будет назначен позднее.

В документе подчеркивается, что группа будет "действовать на основе полного уважения суверенитета Ирака", и указывается, что судебное преследование тех, кто несет ответственность за серьезные правонарушения, подпадает под юрисдикцию властей страны. Согласно резолюции, собранные доказательства передадут правительству в Багдаде, однако они будут доступны и для других стран, которые проводят собственные уголовные процедуры в отношении боевиков ИГ, воевавших в Ираке. В случае, если какой-либо стране, кроме Ирака, понадобится помощь создаваемой в соответствии с резолюцией следственной группы в сборе улик на иракской территории, это потребует получения специального одобрения СБ ООН.

Проект резолюции был распространен Великобританией среди членов Совбеза 12 сентября. Переговоры шли относительно легко, и в ходе них в документ не было внесено существенных изменений. Текст удалось согласовать в течение нескольких дней.

На заседании СБ ООН присутствует известный британский адвокат Амаль Клуни, в последние годы активно выступающая в поддержку притесняемых ИГ езидов. Ранее в этом месяце вместе со своим мужем - киноактером Джорджем Клуни она приютила беженца из Ирака, который стал жертвой гонений со стороны террористов.

В дискуссии также принял участие британский госминистр по делам Ближнего Востока и Северной Африки Алистер Берт, который сообщил, что Лондон выделит 1 млн фунтов стерлингов на создание комиссии. Согласно принятой в среду резолюции, финансирование следственной группы будет осуществляться из специального фонда, пополняемого за счет пожертвований от государств. Странам также предложено оказывать экспертам материальную помощь.