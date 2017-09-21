Президент Румынии отменил визит на Украину из-за закона об образовании

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил в четверг, что отменил визит на Украину, который он должен был нанести в октябре, из-за принятия в этой стране нового закона об образовании. Об этом сообщило агентство Agerpres.

"В результате, когда я узнал об этом законе, я отменил мой визит на Украину, а также отменил прием спикера парламента (Украины), который был намечен в конце сентября в Бухаресте, направив таким образом весьма серьезные дипломатические сигналы", - сказал Йоханнис.

В среду парламент Румынии принял заявление, в котором выразил "глубокую озабоченность" в связи с принятием Радой закона "Об образовании", который "жестко ограничивает право на обучение на родном языке для этнических румын на Украине".

Верховная рада 5 сентября приняла закон "Об образовании", он уже подписан спикером Рады и передан на подпись президенту Петру Порошенко. Его обновленная редакция предусматривает, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на "языках национальных меньшинств" останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке.

Обеспокоенность новым законом выразили Румыния, Болгария, Венгрия, Греция и Молдавия, а в Польше пообещали следить за применением его положений. МИД РФ в свою очередь заявило, что новый закон противоречит Конституции Украины. Он ущемляет интересы русскоязычных жителей страны и нацелен на тотальную украинизацию.

В Киеве рассчитывают, что точку в этом спорном вопросе поставит Совет Европы, куда украинская сторона обратилась с просьбой провести экспертизу нового закона.