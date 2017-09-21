Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пентагон: РФ и США не поддерживают в Сирии взаимодействие тактического уровня

Международная панорама
21 сентября, 23:25 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, сентября. /ТАСС

По словам полковника американских сухопутных войск Райана Диллона, канал связи для согласования действий при проведении наземных операций в Сирии был налажен ВС России и США "больше месяца" тому назад

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Российские и американские вооруженные силы не поддерживают взаимодействие на уровне командиров своих подразделений, находящихся в Сирии. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге для аккредитованных при Пентагоне журналистов официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, полковник американских сухопутных войск Райан Диллон.

"Не думайте, что речь идет о взаимодействии тактического уровня [американских] сил специального назначения с их [российскими] визави. Речь идет о [связи] более высокого уровня, чем этот. <...> Нет связи между американскими и российскими силами "на земле", - уточнил Диллон. Он также пояснил, что канал связи для согласования действий при проведении наземных операций в Сирии был налажен ВС России и США "больше месяца" тому назад.

Смотрите также

РФ и коалиция США обсудили расширение мер предотвращения инцидентов в Сирии

Пентагон: РФ и коалиция во главе с США имеют три телефонные линии по Сирии

Тиллерсон не считает, что канал связи с военными РФ по САР больше не будет использоваться

Кроме того, Диллон подчеркнул, что встреча генералов ВС России и коалиции, состоявшаяся на днях на Ближнем Востоке, стала первым контактом такого рода. "Меня вчера просили выяснить, происходило ли такое в прошлом. Насколько мне известно, нет. Это первая", - сказал американский полковник.

Согласно изложенной им информации, встреча планировалась на целый день. Но сколько в действительности она продолжалась, Диллон сообщить не смог.

Далее у него поинтересовались, почему бы Пентагону не перейти к полной координации своих действий в Сирии с Министерством обороны России, если и Москва, и Вашингтон проводят в этой арабской стране антитеррористические операции. "То, как мы с партнерами проводим операции на севере Сирии, отличается от [действий] сирийского режима и россиян", - утверждал в ответ Диллон.

Комментируя ситуацию у Ракки, считающейся "столицей халифата", провозглашенного террористической группировкой "Исламское государство", которая запрещена в России, представитель штаба коалиции информировал, что в этом сирийском городе "остается от 400 до 900 боевиков".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США вводят 180-дневный запрет на посещение страны самолетами и судами, побывавшими в КНДР
2
США полностью поддержали идею Киева о вводе миссии ООН в Донбасс
3
Сделать миропорядок справедливым и демократическим: выступление Лаврова на ГА ООН
4
Турецкое информагентство рассказало о возможностях системы С-400 на примере самолетов США
5
Определились все участники 1/8 финала Кубка России по футболу
6
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
7
Минобороны: с начала операции ВКС в Сирии от ИГ освобождено почти 90% территории страны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама