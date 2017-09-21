Пентагон: РФ и США не поддерживают в Сирии взаимодействие тактического уровня

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Российские и американские вооруженные силы не поддерживают взаимодействие на уровне командиров своих подразделений, находящихся в Сирии. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге для аккредитованных при Пентагоне журналистов официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, полковник американских сухопутных войск Райан Диллон.

"Не думайте, что речь идет о взаимодействии тактического уровня [американских] сил специального назначения с их [российскими] визави. Речь идет о [связи] более высокого уровня, чем этот. <...> Нет связи между американскими и российскими силами "на земле", - уточнил Диллон. Он также пояснил, что канал связи для согласования действий при проведении наземных операций в Сирии был налажен ВС России и США "больше месяца" тому назад.

Кроме того, Диллон подчеркнул, что встреча генералов ВС России и коалиции, состоявшаяся на днях на Ближнем Востоке, стала первым контактом такого рода. "Меня вчера просили выяснить, происходило ли такое в прошлом. Насколько мне известно, нет. Это первая", - сказал американский полковник.

Согласно изложенной им информации, встреча планировалась на целый день. Но сколько в действительности она продолжалась, Диллон сообщить не смог.

Далее у него поинтересовались, почему бы Пентагону не перейти к полной координации своих действий в Сирии с Министерством обороны России, если и Москва, и Вашингтон проводят в этой арабской стране антитеррористические операции. "То, как мы с партнерами проводим операции на севере Сирии, отличается от [действий] сирийского режима и россиян", - утверждал в ответ Диллон.

Комментируя ситуацию у Ракки, считающейся "столицей халифата", провозглашенного террористической группировкой "Исламское государство", которая запрещена в России, представитель штаба коалиции информировал, что в этом сирийском городе "остается от 400 до 900 боевиков".