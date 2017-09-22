Де Мистура: переговоры в Астане способствовали снижению насилия в Сирии

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Переговорный процесс в Астане в значительной мере способствовал снижению уровня насилия в Сирии. Об этом заявил в четверг на встрече высокого уровня по Сирии в штаб-квартире ООН спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Процесс переговоров в Астане имел важные последствия - существенное снижение уровня насилия в ряде районов Сирии, - отметил он. - Было спасено множество жизней, освобождение территорий от жестокого правления ИГ (запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС) почти полностью завершено".

Как подчеркнул эмиссар ООН, "разгром ИГ - только начало процесса, поскольку необходимо всеобъемлющее политическое урегулирование конфликта" в Сирии. "После того как процесс переговоров в Астане успешно и практически полностью достиг поставленных целей в том, что касается военной деэскалации, нам необходимо стремиться к достижению политического урегулирования, - подчеркнул он. - Это означает возврат к переговорам в Женеве".