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Япония выступает за дальнейшее ужесточение санкций против КНДР

Международная панорама
22 сентября, 1:29 UTC+3 ООН 22, сентября. /ТАСС

По словам главы японского МИД Таро Коно, "для денуклеаризации Корейского полуострова необходимо, чтобы международное сообщество оказало максимально возможное давление на Северную Корею"

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ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Токио считает, что существующих санкций, введенных против КНДР, недостаточно, и выступает за их ужесточение. Об этом заявил в четверг глава МИД Японии Таро Коно на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу нераспространения оружия массового уничтожения.

По его словам, "для денуклеаризации Корейского полуострова необходимо, чтобы международное сообщество оказало максимально возможное давление на Северную Корею". "Нынешних усилий недостаточно, необходимо дальнейшее давление", - сказал он. Он призвал все страна полностью и как можно скорее выполнять все резолюции Совета Безопасности по КНДР, предусматривающие рестрикции в отношении Пхеньяна. "Ни одно государство не должно оставить лазеек в санкционном режиме", - подчеркнул Таро Коно.

Он отметил, что проводимые КНДР ракетные и ядерные испытания нарушают резолюции Совбеза и являются вызовом для режима нераспространения. "Они также представляют беспрецедентную, серьезную и неминуемую угрозу для мира и безопасности региона, в том числе для Японии", - продолжил глава МИД.

Как заявил министр КНДР "не ждет светлое будущее", если она продолжит нынешний курс, который будет означать изоляцию от мира. "Япония решительно призывает Северную Корею полностью выполнять соответствующие резолюции Совета Безопасности, включая недавно принятую резолюцию 2375, и немедленно продемонстрировать серьезность и конкретные действия в направлении полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова", - указал Таро Коно. Он также потребовал от Пхеньяна как можно скорее вернуться к выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соглашения о гарантиях МАГАТЭ.

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Персоны
Коно, Таро
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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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