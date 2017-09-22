Порошенко заявил, что Трамп поддерживает поставки Киеву оборонительных вооружений

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НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на встрече с главой украинского государства Петром Порошенко подтвердил приверженность Вашингтона оказанию поддержки Киеву, включая поставку оборонительных вооружений. Об этом Порошенко рассказал в интервью телеканалу Fox Business, опубликованном в четверг.
"У нас были очень продуктивные переговоры", - сообщил украинский лидер, который провел ранее в тот же день встречу с главой Белого дома в Нью-Йорке.
"Президент Трамп заявил, что США готовы поддержать Украину, в том числе [в сфере] военного и технического сотрудничества", - указал Порошенко. Он пояснил, что речь идет не о летальных, а об оборонительных видах вооружения, включая средства радиоэлектронной борьбы. "Мы довольны, и мы полностью удовлетворены нашим сотрудничеством с Соединенными Штатами", - подчеркнул президент.
По итогам состоявшейся в четверг встречи глав двух государств журналисты спросили Порошенко о том, хотел бы он получать больше военной помощи от Вашингтона, на что президент ответил уклончиво. "У нас замечательное сотрудничество с Соединенными Штатами в оборонном секторе и сфере безопасности. Определенно. И мы очень этим удовлетворены", - отметил он.
Уже на протяжении нескольких лет США поставляют Украине различные нелетальные средства для их применения в зоне конфликта с провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Поставки включают в себя радары, средства коммуникации, медикаменты, а также бронетехнику. При этом Конгресс регулярно выделяет Пентагону средства на предоставление Киеву вооружений оборонительного характера.