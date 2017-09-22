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Порошенко заявил, что Трамп поддерживает поставки Киеву оборонительных вооружений

Международная панорама
22 сентября, 5:05 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, сентября. /ТАСС

Президент Украины пояснил, что речь идет не о летальных, а об оборонительных видах вооружения, включая средства радиоэлектронной борьбы

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Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на встрече с главой украинского государства Петром Порошенко подтвердил приверженность Вашингтона оказанию поддержки Киеву, включая поставку оборонительных вооружений. Об этом Порошенко рассказал в интервью телеканалу Fox Business, опубликованном в четверг.

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"У нас были очень продуктивные переговоры", - сообщил украинский лидер, который провел ранее в тот же день встречу с главой Белого дома в Нью-Йорке.

"Президент Трамп заявил, что США готовы поддержать Украину, в том числе [в сфере] военного и технического сотрудничества", - указал Порошенко. Он пояснил, что речь идет не о летальных, а об оборонительных видах вооружения, включая средства радиоэлектронной борьбы. "Мы довольны, и мы полностью удовлетворены нашим сотрудничеством с Соединенными Штатами", - подчеркнул президент.

По итогам состоявшейся в четверг встречи глав двух государств журналисты спросили Порошенко о том, хотел бы он получать больше военной помощи от Вашингтона, на что президент ответил уклончиво. "У нас замечательное сотрудничество с Соединенными Штатами в оборонном секторе и сфере безопасности. Определенно. И мы очень этим удовлетворены", - отметил он.

Уже на протяжении нескольких лет США поставляют Украине различные нелетальные средства для их применения в зоне конфликта с провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Поставки включают в себя радары, средства коммуникации, медикаменты, а также бронетехнику. При этом Конгресс регулярно выделяет Пентагону средства на предоставление Киеву вооружений оборонительного характера.

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Персоны
Трамп, Дональд Порошенко, Петр Алексеевич
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