Президент Бразилии назвал заговором выдвинутые в его адрес обвинения

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Бразилии Мишел Темер считает, что парламент вновь отвергнет инициативу о предъявлении ему обвинений. Соответствующее заявление политик сделал в пятницу в видеообращении к нации, опубликованном на его странице в Twitter.
"Истина восторжествовала во время первой атаки, которой подверглись я и мое правительство. Она восторжествует и сейчас. Я абсолютно уверен, что Палата депутатов (нижняя палата парламента - прим. ТАСС) перевернет эту печальную страницу нашей истории, когда ложь и полуправда заполнили СМИ и соцсети", - сказал Темер. "Против меня был сплетен заговор, преследующий множество задач", - добавил он.
По мнению главы государства, его противники хотят дестабилизировать правительство, а также остановить выход Бразилии из кризиса для достижения своих личных целей.
Tenho convicção de que os parlamentares submeterão essa última denúncia aos critérios técnicos e legais. A verdade, mais uma vez, triunfará. pic.twitter.com/yYpYDUb5rV— Michel Temer (@MichelTemer) 22 сентября 2017 г.
14 сентября Родрига Жано, занимавший тогда пост генпрокурора Бразилии, направил в Федеральный верховный суд (ФВС) страны запрос о предъявлении Темеру обвинений в организации преступного сообщества и попытке препятствовать правосудию.
Фигурантами этого дела также являются бывший спикер парламента Эдуарду Кунья, глава гражданской канцелярии Элисеу Падилья, генеральный секретарь администрации президента Уэллингтон Морейра Франку, экс-министр туризма Энрики Эдуарду Алвес и другие представители правящей Партии бразильского демократического движения.
26 июня Генпрокуратура уже выдвигала в адрес Темера обвинения - тогда речь шла о статье "коррупция". Однако 2 августа большинство депутатов проголосовало против продолжения процесса против главы государства по делу о коррупции, фактически заморозив расследование до окончания его мандата в декабре 2018 года.
Согласно бразильскому законодательству, глава государства обладает частичной неприкосновенностью от судебного преследования. Поэтому решение о предъявлении ему обвинений может принять только ФВС. Кроме того, высшая судебная инстанция обязана получить разрешение парламента на соответствующие действия, то есть, помимо судей, инициативу о предъявлении обвинений президенту должны поддержать не менее двух третей депутатов нижней палаты законодательного органа.