Бомбардировщики США пролетели рядом с демилитаризованной зоной у границ КНДР

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ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Бомбардировщики ВВС США в сопровождении истребителей пролетели над водами к востоку от КНДР, приблизившись на максимальное в этом столетии расстояние к демилитаризованной зоне. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на Пентагон.
Как отмечают в минобороны США, эти действия являются "ясным сигналом того, что у президента [Дональда Трампа] есть много военных вариантов, чтобы справиться с любой угрозой".