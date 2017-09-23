Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бомбардировщики США пролетели рядом с демилитаризованной зоной у границ КНДР

Международная панорама
23 сентября, 20:44 UTC+3

В Пентагоне отметили, что эти действия являются ясным сигналом того, что у президента Дональда Трампа есть много военных вариантов, чтобы справиться с любой угрозой

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Бомбардировщики ВВС США в сопровождении истребителей пролетели над водами к востоку от КНДР, приблизившись на максимальное в этом столетии расстояние к демилитаризованной зоне. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на Пентагон.

Как отмечают в минобороны США, эти действия являются "ясным сигналом того, что у президента [Дональда Трампа] есть много военных вариантов, чтобы справиться с любой угрозой".

Смотрите также

Reuters: США считают, что испытание КНДР водородной бомбы станет радикальным шагом

Токио полагает, что КНДР может запустить ракету с ядерной боеголовкой над Японией

Ким Чен Ын сравнил речь Трампа в ООН с объявлением войны КНДР

Трамп расширил полномочия минфина США по введению новых санкций против КНДР

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД Сирии заявил, что коалиция во главе с США ведет оккупацию страны
2
Путин обсудил с Орешкиным и Мантуровым, как вывести экономику на темпы выше среднемировых
3
Лавров: победа над террористами покажет истинные цели США в Сирии
4
Водителей в РФ обяжут носить светоотражающие жилеты при остановке за городом в темноте
5
Лидер "Христианского государства" Калинин арестован до ноября
6
Подозреваемый в убийстве девочки под Волгоградом, которую искали неделю, арестован
7
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
Темы дня
Новости партнеров
Реклама