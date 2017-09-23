Бомбардировщики США пролетели рядом с демилитаризованной зоной у границ КНДР

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Бомбардировщики ВВС США в сопровождении истребителей пролетели над водами к востоку от КНДР, приблизившись на максимальное в этом столетии расстояние к демилитаризованной зоне. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на Пентагон.

Как отмечают в минобороны США, эти действия являются "ясным сигналом того, что у президента [Дональда Трампа] есть много военных вариантов, чтобы справиться с любой угрозой".