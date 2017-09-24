Опрос: рейтинг популярности Макрона вырос впервые за несколько месяцев

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Рейтинг популярности президента Франции Эмманюэля Макрона возрос впервые за несколько месяцев с 40% удовлетворенных его деятельностью на посту главы государства в августе до 45% в сентябре. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные Французским институтом изучения общественного мнения (Ifop) для воскресной газеты Le Journal du Dimanche.

При этом, недовольны его работой 53% опрошенных, что на 4% меньше показателя прошлого месяца.

Исследование проводилось онлайн и по телефону среди почти двух тысяч человек с 15 по 23 сентября.