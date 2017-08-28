Антирекорд Макрона: рейтинг президента за три месяца упал на 24 процентных пункта

Президент Франции Эмманюэль Макрон установил антирекорд: за первые три с небольшим месяца президентского мандата рейтинг его популярности упал на 24 процентных пункта. Таких плохих результатов не было у предшественников Макрона - Франсуа Олланда и Николя Саркози.

В окружении главы государства склонны считать, что причины случившегося не в просчетах президента, а в неготовности французского общества к реформам. Французы недовольны изменениями в трудовом законодательстве, которые правительство намерено внести уже в сентябре.

Недовольных больше половины

Согласно результатам, проведенным Французским институтом изучения общественного мнения для газеты Le Journal du Dimanche, деятельностью Макрона удовлетворены лишь 40% французов.

Между тем в июне, через месяц после вступления Макрона в должность, этот показатель составлял 64%.

Для сравнения: рейтинг президента-социалиста Франсуа Олланда за первые месяцы его мандата сократился с 61% до 54%. А у лидера правоцентристов Николя Саркози за первые четыре месяца рейтинг вырос - с 65% до 69%.

Таким образом, оба предшественника Макрона к началу первой президентской осени оставались в плюсе, тогда как работой нынешнего президента недовольны 57% французов, причем 20% - "очень недовольны". Чуть лучше, чем у президента, обстоят дела у премьер-министра Эдуара Филиппа: хотя за последний месяц его рейтинг упал на 9 процентных пунктов, но все же баланс довольных и недовольных его деятельностью составляет 47% против 45%.

Неготовность к реформам

По словам официального представителя правительства Франции Кристофа Кастанера, снижение рейтинга популярности Макрона связано с его желанием трансформировать страну. "Да, трудности есть. Но для управления страной нельзя просто смотреть на результаты опросов. Некоторые это сделали и сели в галошу", - сказал Кастанер, комментируя в воскресенье итоги опроса.

"Трансформация страны всегда означает определенные риски и некоторую долю непопулярности", - добавил представитель правительства.

Ранее сам президент в ходе визита в Румынию отрицательно высказался о готовности французов принять реформы.

"Президент-солнце"

Однако лозунги коренной общественно-политической трансформации и позволили Макрону, очевидному новичку в политике, привлечь на свою сторону значительную часть политического класса и снискать симпатии избирателей причиной разочарования значительной части населения в новом руководителе государства стало то, что он пока не начинает претворять предвыборные обещания в жизнь.

Складывается впечатление, что вместо реальных дел Макрон по инерции продолжил заниматься политическим самопиаром: померился силой рукопожатий с российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, помелькал в компании канцлера ФРГ Ангелы Меркель, попугал Лондон жесткими условиями выхода из Евросоюза, пообещал вскоре представить свои соображения по реформированию ЕС, впрочем, без какой-либо конкретики. А также попытался законодательно утвердить статус "первой дамы" республики, что, кстати, вызвало во Франции массовые протесты: под петицией против кодификации этого статуса поставили подписи более 300 тысяч человек.

Отсутствие реальных действий усугубилось и просчетами в сфере коммуникации. Большой вклад в победу Макрона внесли СМИ, большая часть которых встала на его сторону. Затем, однако, Елисейский дворец заявил о намерении резко сократить количество публичных выступлений президента и ограничить его общение с прессой, причем эти ограничения коснулись и деятельности президентского пула. Это не только вызвало недовольство в журналистской среде, но и серьезно ограничило возможности президента и его окружения объяснять широким массам характер и последовательность трансформаций, о которых говорилось в ходе предвыборной кампании.

Кроме того, Макрон в одном из выступлений сравнил себя с Юпитером, что стало поводом для насмешек. Манера поведения президента привела к тому, что к Макрону успело прочно приклеиться прозвище "король-солнце".

В этой ситуации активизировались критики Макрона, в числе которых оказались и его недавние сторонники - например, неудавшийся кандидат в президенты от правоцентристов Ален Жюппе. Ранее политик открыто признавался в симпатиях к Макрону, но уже в августе посмеялся над "макронизмом": "Рассуждения о желании вести политику по-другому вызывают у меня смех. Я уже 40 лет слышу подобное", - заявил он.

"Настоящие проблемы таковы: каким будет образование, какова будет европейская политика, какова политика контроля на европейских границах, какова энергетическая политика? Таковы приоритеты. Все остальное - это пена", - заявил на днях Жюппе в эфире одного из французских телеканалов.

Недовольство профсоюзов

Налицо и недовольство грядущей реформой трудового законодательства, к обсуждению основных параметров которой правительство намерено приступить на текущей неделе. Согласно опросу, проведенному социологической службой Odoxa, 63% французов выступают против предлагаемых властями изменений, полагая, что они отвечают лишь интересам предпринимателей, но при этом серьезно ущемляют права наемных работников и ведут к демонтажу значительной части социальных завоеваний.

Кроме того, недовольство у политической оппозиции и профсоюзов вызывает то обстоятельство, что власти, предвидя непопулярность реформы, намерены изменить законодательство путем принятия президентских указов без обсуждения в парламенте. Лидер леворадикального политического движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон охарактеризовал подобные намерения как "попытку подлинного социального государственного переворота" и призвал трудящихся провести 23 сентября общенациональную акцию протеста.

К проведению в сентябре манифестаций и забастовок призвала также Всеобщая конфедерация труда - один из самых влиятельных французских профсоюзов. Другие профсоюзные объединения пока выжидают, желая детально ознакомиться с предлагаемыми изменениями в трудовой кодекс, но тоже не исключают возможности проведения акций протеста.

В целом, согласно опросу Odoxa, 80% французов уверены, что попытки властей реформировать трудовое законодательство приведут осенью к мощным социальным протестам. А это означает, что рейтинг доверия к президенту и правительству продолжит снижаться.

Андрей Низамутдинов