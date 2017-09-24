Глава МИД Ирана рекомендовал Трампу не подменять реалии Ближнего Востока

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. США нужно начать понимать реалии Ближнего Востока последних 40 лет и перестать подменять их альтернативной реальностью. Об этом заявил в воскресенье в эфире телекомпании CNN министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

"Я считаю, что в интересах США отдать себе отчет в реалиях и понять, что альтернативной реальности не существует. Реалии в нашем регионе были абсолютно ясны и понятны на протяжении последних 40 лет, однако США, к сожалению, этими реалиями пренебрегли", - отметил Зариф.

Во вторник Трамп, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН, назвал СВПД худшей сделкой в истории США, заявив, что Иран - "страна-изгой, которая главным образом экспортирует насилие, кровопролитие и хаос".

В четверг в интервью газете The New York Times Зариф заявил о готовности говорить о внесении изменений в условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, если будут пересмотрены все уступки, на которые Иран пошел, заключив сделку, в том числе о предоставлении Тегерану права производить высокообогащенный уран. Зариф также сказал, что за всей риторикой администрации президента США Дональда Трампа скрывается желание добиться от Тегерана новых уступок, не делая уступок взамен.

Глава МИД Ирана также отверг идею Вашингтона согласовать дополнения к СВПД. Зариф считает, что старания США обвинить Тегеран в извращении духа ядерной сделки под предлогом поддержки президента Сирии Башара Асада не отвечает положениям СВПД. "США посылают неверный сигнал", - подчеркнул министр, комментируя угрозу Трампа выйти из числа участников данного соглашения.