Парламент КНДР: администрация Трампа пытается ввергнуть мир в ядерную катастрофу

ПХЕНЬЯН, 25 сентября. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Верховного народного собрания (ВНС) КНДР обратился к парламентам других стран с призывом "бдительно следить за действиями администрации Дональда Трампа, которая пытается ввергнуть мир в страшную ядерную катастрофу". Текст открытого послания ВНС опубликован в понедельник в центральной газете "Нодон синмун".

Законодатели КНДР считают, что с первых дней правления администрация президента США "проводила своевольную и деспотическую политику на основе принципа "Америка прежде всего". В послании отмечается, что в Вашингтоне в нарушение Устава ООН "состряпали незаконную резолюцию о санкциях, отвергающую элементарное право корейского народа на существование и экономическое развитие страны".

Комитет решительно осудил "безрассудные высказывания Трампа, назвав их непростительным оскорблением корейского народа и объявлением войны КНДР". "Трамп глубоко заблуждается и проявляет невежество, если рассчитывает поставить на колени такую ядерную державу, как КНДР с помощью военной угрозы", - подчеркивается в послании. Комитет высказался за развитие отношений дружбы и сотрудничества с парламентами и миролюбивыми силами других стран.

Заявление Совета по национальному примирению

"Сумасшедшим маразматиком" считает Трампа Совет КНДР по национальному примирению. Как отмечается в заявлении, "рассуждения Трампа и его банды об уничтожении десятков миллионов корейцев и войне с КНДР доказывают, что объединение двух Корей невозможно пока существует такая империя зла как США".

Совет призывает "смести с лица земли американских агрессоров - заклятых врагов корейского народа, чучхейскими ядерными и водородными бомбами вдребезги разбить территорию США".

Митинги в поддержку заявления Ким Чен Ына

Во всех регионах КНДР продолжаются многотысячные митинги в поддержку опубликованного 22 сентября заявление лидера страны Ким Чен Ына. В нем председатель Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР пообещал принять жесткие меры в ответ на заявление Трампа о возможности полного уничтожения республики.

Участники этих массовых мероприятий - бойцы Корейской народной армии, партийные и государственные деятели, сотрудники министерств и ведомств, представители женских и общественных организаций КНДР в своих выступлениях отмечают, что "американским империалистам не удастся остановить продвижение КНДР по пути прогресса под руководством Ким Чен Ына". На митингах звучат призывы четко выполнять инструкции высшего руководителя страны "в соответствии с напряженной ситуацией в преддверии битвы не на жизнь, а на смерть с американскими империалистами".

В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетали над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты. СБ ООН 12 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное страной шестое ядерное испытание. Однако в Пхеньяне резолюции и заявления Совбеза не признают, ссылаясь на право укреплять обороноспособность на фоне агрессивной политики Вашингтона.