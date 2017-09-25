Турция, РФ и Иран работают над созданием новой зоны деэскалации в Сирии

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АНКАРА, 25 сентября. /ТАСС/. Турция, Россия и Иран работают над установлением новой зоны деэскалации в сирийском Африне. Об этом, как сообщает Анатолийское агентство, заявил в понедельник премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.
"Сейчас мы предпринимаем совместные шаги с Ираном и Россией, чтобы установить зону деэскалации в районе сирийского города Африн на севере страны", - приводит его слова агентство.
Между тем в конце июня газета Türkiye сообщила, что ВС Турции завершили подготовку к наземной операции против курдских формирований "Силы народной самообороны" (которую Анкара считает ответвлением Рабочей партии Курдистана - прим. ТАСС) в кантоне Африн на севере Сирии. Возможность ее проведения не исключил и бывший министр обороны Фикри Ышык, который сейчас занимает пост вице-премьера. Более того, республика на протяжении последних месяцев перебрасывает к границе с Сирией военную технику.
С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. В середине сентября страны-гаранты объявили о работе всех зон. Ранее функционировали три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.