Глава британского Минобороны пригрозил Boeing пересмотром оборонного сотрудничества

ЛОНДОН, 27 сентября. /ТАСС/. Позиция американской корпорации Boeing в споре с канадской авиастроительной компанией Bombardier может привести к тому, что британское правительство пересмотрит свое сотрудничество с Boeing. С таким предупреждением выступил в среду министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон, комментируя предварительное решение, которое министерство торговли США вынесло в отношении торгового спора.

"Boeing - крупный партнер в области обороны, который оказался среди тех, кто больше всего выиграл по итогам последнего обзорного доклада по вопросам обороны, и это не то поведение, которое мы ожидаем от долгосрочного партнера. Оно на самом деле может поставить под угрозу наши будущие отношения с Boeing",- сказал Фэллон. Его слова приводит агентство Press Association.

Он напомнил, что американская корпорация в настоящий момент выполняет контракт по поставке патрульных самолетов береговой авиации и вертолетов Apache, а также планирует принять участие в других тендерах минобороны.

Во вторник министерство торговли США распространило заявление, в котором содержатся предварительные выводы по расследованию, начатому весной текущего года после обращения с жалобой Boeing на демпинговую политику Bombardier. Специалисты ведомства посчитали, что канадский авиапроизводитель незаконно занижал цены на свои новые самолеты CSeries, несмотря на то, что Bombardier и правительство Канады заявляли об обратном. При этом в Минторге сообщили, что наложат на Bombardier компенсационную таможенную пошлину в размере 219,63%.

Ранее премьеры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Тереза Мэй отметили, что разногласия между Boeing и Bombardier могут стать причиной сокращения рабочих мест как в Канаде, так и в Северной Ирландии, где на заводе Bombardier работают около 5 тыс. человек, а с учетом поставщиков и рабочих компаний, смежных с этим производством, их число достигает 14 тысяч. Трюдо и Мэй также пообещали привлечь к решению вопроса президента США Дональда Трампа.