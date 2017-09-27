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Украинские пограничники отказали во въезде депутату Европарламента за посещение Донбасса

Международная панорама
27 сентября, 17:35 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, сентября. /ТАСС

Венгерскому политическому деятелю запрещен въезд на Украину до июля 2019 года

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Материал из 1 страницы
Депутат Европарламента от венгерской партии "Йоббик" Кристина Морваи

Депутат Европарламента от венгерской партии "Йоббик" Кристина Морваи

© AP Photo/Bela Szandelszky

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде на территорию страны депутату Европарламента от венгерской партии "Йоббик" Кристине Морваи за посещение в 2014 году неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом в среду сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

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"Около 15:00 в Закарпатье на границе с Венгрией сотрудники Госпогранслужбы обнаружили и не пропустили на Украину венгерского политического деятеля, которому СБУ запретила въезд до июля 2019 года", - сообщил он на своей странице в Facebook. По словам Слободяна, Морваи прибыла в пункт пропуска "Лужанка", чтобы попасть на территорию Украины.

"По имеющейся информации, она в 2014 году посещала временно неподконтрольные территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей и выражала поддержку самопровозглашенным руководителям на этих территориях", - сказано в сообщении. Госпогранслужба вручила евродепутату решение об отказе в пересечении государственной границы, уточнил Слободян.

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