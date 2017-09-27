СМИ: власти Иракского Курдистана готовы обсуждать отправку наблюдателей в аэропорты

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КАИР, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Иракского Курдистана готовы вести переговоры с Багдадом об отправке наблюдателей в аэропорты этого автономного региона. Как сообщил в среду телеканал Rudaw, соответствующее заявление сделал министр транспорта и коммуникаций Иракского Курдистана Мавлюд Баумурад.
По его словам, "правительство Иракского Курдистана приняло решение об обсуждении с центральными властями в Багдаде вопроса об отправке наблюдателей в международные аэропорты в городах Эрбиль и Сулеймания".
Во вторник, спустя день после референдума о независимости Иракского Курдистана, федеральное правительство Ирака отвело курдскому руководству 72 часа на передачу Багдаду управления всеми пограничными пунктами и аэропортами. Тогда Эрбиль отверг выдвинутый ультиматум.
Управление гражданской авиации Ирака проинформировало иностранные компании о "приостановке всех гражданских рейсов в аэропорты Эрбиля и Сулеймании начиная с пятницы". Решение о прекращении полетов уже приняли египетский национальный авиаперевозчик Egypt Air и ливанская компания Middle East Airlines, иорданская Royal Jordanian Airlines, эмиратская Fly Dubai, а также три турецких авиаперевозчика: Turkish Airlines, Atlas Global и Pegasus.
Несколько часов назад курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила, что свыше 90% избирателей, участвовавших в референдуме в Иракском Курдистане, высказались за создание независимого от Ирака государства.