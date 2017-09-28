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CBS: США планируют отозвать большое число сотрудников своей дипмиссии с Кубы

Международная панорама
28 сентября, 23:38 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, сентября. /ТАСС

По сведениям телеканала, островное государство покинет только "основной персонал", точное число дипломатов не приводится

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ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Администрация США готовится объявить об отзыве большого числа сотрудников своей дипмиссии на Кубе и их семей в связи с тем, что некоторые дипломаты предположительно подверглись внешнему воздействию в Гаване. Об этом сообщил в четверг телеканал CBS со ссылкой на свои источники в Белом доме.

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По их сведениям, островное государство покинет только "основной персонал", точное число дипломатов не приводится. Соответствующим вопросом сейчас занимается госсекретарь Рекс Тиллерсон. Как отмечает телеканал, состоявшаяся на этой неделе встреча главы Госдепартамента и министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса "не смогла убедить США" в том, что власти островного государства обеспечивают безопасность американских дипломатов.

Ранее власти США сообщили, что более 20 американских дипломатов и членов их семей пострадали на Кубе в результате внешнего воздействия, источник которого до сих пор не установлен. Дипломаты жаловались на тошноту, головокружение и потерю слуха.

Американские врачи диагностировали у некоторых работавших на Кубе сотрудников Госдепа "легкое повреждение головного мозга" и "вероятное повреждение центральной нервной системы" в результате воздействия неких акустических приборов.

Несколько дней назад Тиллерсон заявил, что в связи с данными инцидентами США рассматривают возможность закрытия своего посольства на Кубе, возобновившего работу в июле 2015 года.

Министерство иностранных дел островного государства несколько раз категорически опровергало причастность Гаваны к инцидентам с американскими дипломатами.

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