CBS: США планируют отозвать большое число сотрудников своей дипмиссии с Кубы

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Администрация США готовится объявить об отзыве большого числа сотрудников своей дипмиссии на Кубе и их семей в связи с тем, что некоторые дипломаты предположительно подверглись внешнему воздействию в Гаване. Об этом сообщил в четверг телеканал CBS со ссылкой на свои источники в Белом доме.

По их сведениям, островное государство покинет только "основной персонал", точное число дипломатов не приводится. Соответствующим вопросом сейчас занимается госсекретарь Рекс Тиллерсон. Как отмечает телеканал, состоявшаяся на этой неделе встреча главы Госдепартамента и министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса "не смогла убедить США" в том, что власти островного государства обеспечивают безопасность американских дипломатов.

Ранее власти США сообщили, что более 20 американских дипломатов и членов их семей пострадали на Кубе в результате внешнего воздействия, источник которого до сих пор не установлен. Дипломаты жаловались на тошноту, головокружение и потерю слуха.

Американские врачи диагностировали у некоторых работавших на Кубе сотрудников Госдепа "легкое повреждение головного мозга" и "вероятное повреждение центральной нервной системы" в результате воздействия неких акустических приборов.

Несколько дней назад Тиллерсон заявил, что в связи с данными инцидентами США рассматривают возможность закрытия своего посольства на Кубе, возобновившего работу в июле 2015 года.

Министерство иностранных дел островного государства несколько раз категорически опровергало причастность Гаваны к инцидентам с американскими дипломатами.