Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Меркель призвала Трампа сохранить соглашение по иранской ядерной программе

Международная панорама
29 сентября, 1:06 дата обновления: 29 сентября, 1:21 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 29, сентября. /ТАСС

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер Германии вновь высказалась в поддержку соглашения

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 29 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявила о необходимости сохранить соглашение по иранской ядерной программе. Об этом сообщил в четверг вечером официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Смотрите также

Глава МИД Ирана назвал "ящиком Пандоры" идею США о пересмотре ядерной сделки

Глава МИД Ирана: в случае выхода США из ядерной сделки Тегеран последует их примеру

США выступают за единый Ирак, который борется с ИГ и противодействует Ирану

"Канцлер и президент обсудили будущее сделки между "шестеркой" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - прим. ТАСС) с Ираном", - отметил он. По его словам, она "вновь высказалась в поддержку соглашения, которое является важным инструментом для предотвращения дальнейшего распространения ядерного оружия".

В то же время Меркель и Трамп назвали "негативной" и "неприемлемой" роль Тегерана в контексте ситуации в Сирии и Ливане. "Иранская ракетная программа также нарушает принятые резолюции СБ ООН и нуждается в как можно более единой реакции международного сообщества", - добавил Зайберт.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Меркель, Ангела
Темы
Ситуация вокруг Ирана
Страны
США Иран Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II
2
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
3
Путин и Эрдоган поддержали территориальную целостность Ирака и Сирии
4
Делегация РФ потребовала в СПЧ ООН правильно называть субъекты России
5
Сенат США утвердил Джона Хантсмана послом в РФ
6
Ошибки "Реал Сосьедада" и дубль Кокорина вывели "Зенит" в лидеры группы Лиги Европы
7
Земля находится под влиянием сильной магнитной бури
Темы дня
Новости партнеров
Реклама