Меркель призвала Трампа сохранить соглашение по иранской ядерной программе

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БЕРЛИН, 29 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявила о необходимости сохранить соглашение по иранской ядерной программе. Об этом сообщил в четверг вечером официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"Канцлер и президент обсудили будущее сделки между "шестеркой" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - прим. ТАСС) с Ираном", - отметил он. По его словам, она "вновь высказалась в поддержку соглашения, которое является важным инструментом для предотвращения дальнейшего распространения ядерного оружия".
В то же время Меркель и Трамп назвали "негативной" и "неприемлемой" роль Тегерана в контексте ситуации в Сирии и Ливане. "Иранская ракетная программа также нарушает принятые резолюции СБ ООН и нуждается в как можно более единой реакции международного сообщества", - добавил Зайберт.