Глава МВД Франции сообщил о предотвращении 12 терактов

ПАРИЖ, 29 сентября. /ТАСС/. Силовым ведомствам Франции удалось в этом году предотвратить 12 терактов, некоторые из которых были направлены против видных политиков страны. Об этом сообщил в пятницу министр внутренних дел республики Жерар Колон, выступая в прямом эфире новостного телеканала CNews.

"С начала нынешнего года во Франции предотвращены 12 терактов. Причем цели, которые намечали террористы, были весьма разными - это были нападения на видных политиков, на избирательные участки во время президентских выборов. Также были намерения совершить теракты в отношении ночных увеселительных заведений в Париже", - сказал министр. В то же время он отметил, что планов терактов в метро французских городов, в частности Парижа, не было.

Колон сообщил, что полиция ведет наблюдение за 18,4 тыс. человек, внесенных в ее электронную базу данных лиц, представляющих потенциальную угрозу для безопасности страны. "Группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) в настоящее время сильно ослабла, сведена практически на нет и обладает слабыми возможностями управлять из-за границы проведением терактов в Европе. Однако сейчас для нас определенную опасность совершения терактов представляют действующие в одиночку люди, которые внезапно переходят на радикальные позиции и совершают теракты, используя подручные средства - автомобили, ножи, молотки", - указал министр.

По его данным, в последние месяцы "во Францию вернулись 343 исламских радикала, участвовавших в боевых действиях на Ближнем Востоке. Также вместе с ними вернулись и 54 ребенка".

"Мы требуем от таких экстремистов, чтобы они подписали документы, отказавшись от своих детей, которых мы затем передаем в специализированные центры. Или под контроль людей, которые ведут наблюдение за их психическим состоянием, потому что это дети, вернувшиеся из зон боев", - отметил министр. "Все это создает определенные проблемы, потому что для нас совершенно очевидно, что нельзя бесконтрольно отпускать таких детей, представляющих потенциальную опасность", - подчеркнул глава МВД Франции.