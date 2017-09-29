Лидеры ЕС договорились на саммите в Таллине реформировать сообщество по проекту Макрона

ТАЛЛИН/БРЮССЕЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Завершившийся в пятницу вечером в Таллине первый в истории ЕС саммит по цифровым технологиям может стать отправной точкой серьезных изменений внутри этой организации. Как заявил, подводя итоги однодневного мероприятия, председатель Европейского совета Дональд Туск, участники встречи приняли решение начать разработку практической программы реформирования сообщества.

Миссия Туска

"Саммит дал мне поручение начать разработку конкретной программы преобразований на базе состоявшейся дискуссии, а также на основе идей и речей, произнесенных в предыдущие дни (Туск имеет в виду речь президента Франции Эмманюэля Макрона в Сорбонне 26 сентября - прим. ТАСС). Я уже приступил к этой работе, проведя ряд двусторонних консультаций с премьер-министрами Эстонии, Болгарии, Румынии и с канцлером ФРГ, - сказал Туск. - В течение ближайших недель я проведу консультации с остальными лидерами [стран ЕС]. На основании этих консультаций я предложу очень конкретный план работы, включающий ряд решений, которые будет необходимо принять на саммитах ЕС в следующем году".

Туск пообещал "в первую очередь сохранить единство ЕС, во вторую - решить реальные проблемы европейских граждан".

Анонсированные президентом Франции инициативы по реформированию Евросоюза поддержал и председатель Европарламента Антонио Таяни. "Очень важно работать в правильном направлении. Нам нужны реформы. Нам надо изменить многие вещи в Европе", - сказал он.

Ранее французский президент предложил четыре блока перспективных задач ЕС в сфере экономики, безопасности, образования и инноваций, а также реформирования институтов ЕС. В частности в сфере управления Евросоюзом Макрон выступает за поэтапный отказ от национальных квот на места в Европарламенте и должности в Еврокомиссии.

Кроме того, в области экономики Макрон предложил активизировать франко-германское сотрудничество, вернув этому тандему роль основного экономического и политического центра Евросоюза. В сфере обороны и безопасности он предложил сделать реальные шаги по формированию собственных оборонных возможностей Евросоюза, включая создание Европейской академии разведки, а в перспективе и в вооруженных силах других государств ЕС. В области образования и науки Макрон выступил за создание новой концепции европейского образования, основанной на трансграничном обучении.

Судьба Британии

Еще одной проблемой ЕС, которая оттеняла цифровую повестку саммита, стали затянувшиеся переговоры между Евросоюзом и Великобританией по Brexit.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер признался, что дискуссия практически зашла в тупик. "До конца октября у нас не будет значительного прогресса, если только не случится чудо", - сказал он.

На тот факт, что переговоры явно выбились из графика, обратила внимание и президент Литвы Даля Грибаускайте.

Повод для оптимизма в сложившейся ситуации нашелся лишь у британского премьера Терезы Мэй. "Я с удовлетворением отмечаю, что на переговорах достигнут прогресс, и я с нетерпением жду возможности развить эти отношения нового глубокого партнерства с ЕС, потому что это не только в интересах Великобритании, но и ЕС", - сказала она.

Британский премьер-министр отметила, что она хочет добиться такой сделки, при которой европейцам, проживающим на территории Великобритании, и британцам в Евросоюзе не придется менять своего жизненного уклада после Brexit. "Я хочу, чтобы они [граждане ЕС] остались, мы ведем переговоры по теме прав граждан, и, конечно, я хочу, чтобы права британских граждан в других странах Евросоюза также соблюдались", - заверила Мэй. "Наши переговоры нацелены на то, чтобы мы были в состоянии дать людям уверенность [по этой проблеме]", - добавила премьер.

Налог на интернет-гигантов

Обилие запутанных и не имеющих простых решений проблем внутри Евросоюза все же не помешали лидерам ЕС обсудить и основную тему повестки дня - как построить в Европе цифровое общество и превратить Евросоюз в глобального лидера в цифровой среде к 2025 году.

Как заявил, подводя итоги саммита, Жан-Клод Юнкер, уже в октябре ЕС "приступит к разработке общеевропейского налога на цифровые корпорации". "Могу сказать, что уже девятнадцать государств ЕС поддержали эту идею [введения] такого налога", - сказал президент Франции Эммануэль Макрон, изначально и выступивший с этой идеей. "Я хочу пойти дальше. Я поддерживаю инициативу, которую уже предприняли некоторые министры финансов [в этом вопросе]", - сказал Макрон. Он призвал к "амбициозному регулированию" таких цифровых гигантов, как Apple, Google, Facebook.

О необходимости установить четкие правила для работы технологических гигантов на европейском рынке в интервью ТАСС заявил и председатель Европарламента Антонио Таяни.

"Невозможно, чтобы в будущем году Google, Amazon, Alibaba делали то же, что и сейчас. Они работают без правил, это невозможно. Это против конкуренции", - заявил Таяни.

"Для нас также невозможно принять то, что такие действия убивают нашу культурную идентичность, убивают наши индустрии кино, литературы, а также туризм", - считает председатель Европарламента.

Единый цифровой рынок

Премьер Эстонии Юри Ратас заявил, что страны ЕС на саммите в Таллине подтвердили свою приверженность идее создания единого цифрового рынка к концу 2018 года.

"Европа должна быть на переднем краю в разработке фундаментальных и прорывных технологий для нашего общества, экономики и безопасности, - сказал Ратас. - Цифровая революция наступила, и цифровые технологии меняют каждый аспект наших жизней и наших обществ".

Евросоюз начал претворять в жизнь стратегию Единого цифрового рынка с мая 2015 года. С тех пор в этом направлении было выдвинуто 38 различных политических инициатив, 23 из которых обрели форму законопроектов.

Целями стратегии является улучшения доступа к товарам, услугам и контенту, создание законодательных рамок для работы сетей и услуг. По оценкам авторов стратегии, она может принести экономике ЕС 415 млрд евро ежегодно и создать сотни тысяч новых рабочих мест.

В рамках этой стратегии ЕС уже воплотил в жизнь такие шаги, как отказ от роуминга при разговорах по мобильной связи внутри Евросоюза, координация частот для развития сетей 5G и новых онлайн-услуг, а также одобрил инициативу по созданию бесплатных публичных точек Wi-Fi в различных регионах ЕС.

К маю 2018 году планируется принятие единого закона по кибербезопасности, а внутри ЕС должны появиться единые правила защиты личных данных. Также планируется разработать план действий по созданию электронного правительства, который призван упростить для граждан и бизнеса взаимодействие с властью. К 2020 году страны ЕС должны впервые скоординировать использование частоты 700 МГц, которая позволит использовать сети 5G и такие новые услуги, как удаленная медицинская помощь и технологии умных городов.