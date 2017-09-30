СМИ: Иракский Курдистан не допустит в аэропорты наблюдателей из Багдада без решения Эрбиля

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Ни один представитель Управления гражданской авиации Ирака не будет допущен в аэропорты Иракского Курдистана без соответствующей резолюции курдского правительства в Эрбиле. Об этом, как передает в субботу телеканал Rudaw, заявил министр транспорта и коммуникаций в правительстве курдской автономии Ирака Мавлюд Баумурад.
"Мы не допустим ни одного представителя из Управления гражданской авиации Ирака или из Совета министров Ирака в международные аэропорты Эрбиля и Сулеймании без решения [руководства Иракского Курдистана]", - сказал Баумурад, выступая на сессии парламента, посвященной дальнейшим действиям курдской автономии в отношении санкций Багдада, введенных в ответ на референдум о независимости региона.
Министр подчеркнул, что ни о каких наблюдателях из Багдада не может быть речи до снятия введенного федеральным правительством запрета на международное авиасообщение с Иракским Курдистаном, вступившего в силу в пятницу в 18:00 по местному времени (совпадает с московским). Он подтвердил, что Иракский Курдистан "привержен всем решениям авиационных властей Ирака", но считает санкции Багдада незаконными.