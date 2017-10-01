В Австрии вступил в силу запрет на ношение паранджи в общественных местах

ВЕНА, 1 октября. /ТАСС/. Федеральный закон о запрете сокрытия лица в общественных местах начал действовать в Австрии с 1 октября. Он касается в первую очередь носителей паранджи, бурки и никаба, а также распространяется на людей, кто прячет лицо под одеждой или другими предметами на улицах, в общественных учреждениях и на транспорте. Нарушение постановления влечет за собой денежный штраф в размере €150, отказ от его исполнения - задержание и препровождение в полицейский участок для разъяснительной беседы. Контроль за исполнением закона возложен на Министерство внутренних дел Австрии, передает корреспондент ТАСС.

Цель закона, помимо прочего, заключается в содействии интеграции мигрантов из стран Ближнего Востока в австрийское общество и обеспечении мирного сосуществования всех народностей на территории Австрии. При этом австрийские власти называют интеграцию процессом, который зависит от всех членов общества и их активного участия в межкультурном общении. "Сокрытие лица в общественных местах любыми предметами одежды или другими средствами, которые не позволяют распознать человека, является административным правонарушением и влечет денежный штраф в €150. Общественным местом считается то место, к которому может получить свободный доступ группа лиц, оно включает автобусный, железнодорожный, воздушный и любой сухопутный транспорт", - сказано в тексте нового закона, который был опубликован в вестнике федеральных законов Австрии.

Запрет не распространяется на хиджаб или другие платки, при ношении которых видно лицо человека. Исключением стали также медицинские марлевые повязки с соответствующим предписанием врача или из-за угрозы смога. Остальные маски разрешается носить только по традиционным праздникам, во время художественных представлений, в маскарад, а также с профессиональной необходимостью: медработникам, строителям, клоунам и так далее.

Полицейский контроль

Как отметили в МВД Австрии, сотрудники полиции в случае фиксации нарушения сначала будут предупреждать нарушителя о действии закона, затем лицо должно быть открыто на месте по требованию. Игнорирование предупреждения или отказ от исполнения закона повлечет за собой препровождение нарушителя в отделение полиции для разъяснительной работы и выплату штрафа. При этом полиция не сможет самостоятельно силой снимать с лиц людей предметы одежды. О новом законе были проинформированы посольства других стран, международные организации и мусульманская община Австрии.

Сотрудникам полиции также раздали специальную информационную брошюру на четырех языках: немецком, английском, турецком и арабском. Ее будут демонстрировать всем людям, кто скрывает свое лицо. Закон распространяется на жителей страны, гостей и туристов. Как подчеркивают в МВД, подобные меры уже действуют во Франции, Бельгии, Болгарии, а также швейцарском кантоне Тичино.

Кроме того, полиция с 1 октября усиливает контроль за приезжими в зоне прилета венского аэропорта Швехат, чтобы следить за исполнением нового закона. Ранее люди в парандже проходили досмотр и контроль в специально отведенной комнате в присутствии полицейских женского пола. Теперь эта мера не потребуется, поскольку все лишние предметы должны быть удалены с лица при пересечении австрийской границы в аэропорту.

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) принял в мае этого года пакет интеграционных мер, который запрещает ношение паранджи в общественных местах, а также обязал беженцев, претендующих на рабочее место, посещать курсы изучения немецкого языка, австрийской культуры, профессиональной подготовки. Новые законы должны служить лучшей интеграции приезжих в европейское общество. "Мы признаем себя частью открытого общества, которое подразумевает открытое общение. Полное сокрытие тела и лица в общественных местах противоречит этому принципу и поэтому будет запрещено", - говорится в программе правительства страны.