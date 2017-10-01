Эксперты: КНДР продолжит провокации, быстрого решения этой проблемы нет

ТОКИО, 1 октября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. КНДР в ближайшее время продолжит провокационные действия, в том числе ракетные испытания, в попытке получить потенциал для сдерживания США. Такую точку зрения разделяют как в руководстве Японии, в том числе министр обороны Ицунори Онодэра, так и представители экспертного сообщества, которые добавляют, что быстрого решения проблемы, в том числе военного, не существует.

"Я думаю, им надо провести еще несколько тестов, чтобы удостовериться в технологической возможности нанесения удара по основной территории США", - сказал в беседе с корреспондентомТАСС один из ведущих японских экспертов в области политики безопасности, профессор университета Кэйо Кэн Дзимбо, отметив, что речь может идти об испытаниях баллистических ракет подводных лодок, баллистических ракет "Хвасон-12", которыми могут быть нанесены удары по Гуаму. Эти испытания, по его мнению, КНДР будет продолжать, пока она сама не будет уверена в обладании потенциалом сдерживания. Впрочем сам эксперт уверен, что о полноценном потенциале сдерживания КНДР даже в будущем не может быть и речи с учетом подавляющего превосходства США.

Вместе с тем дальнейший прогресс Пхеньяну необходим и для создания ядерных боеголовок. По мнению военного эксперта, сотрудника японского Института будущего инжиниринга Ю Коидзуми, проведенное 3 сентября в КНДР ядерное испытание вряд ли было проверкой водородной боеголовки, как об этом официально сообщила Северная Корея, однако почти точно можно сказать, что это на самом деле была водородная бомба. Теперь, подчеркнул он в беседе с ТАСС, внимание будет сосредоточено на том, "сможет ли Северная Корея создать ядерную боеголовку на основе данных, полученных в результате шестого испытания". Разработать термоядерную боеголовку на основе данных лишь одного испытания может быть затруднительно, добавил он.

Военное решение невыгодно никому

Несмотря на наметившееся в последнее время обострение вокруг ситуации на Корейском полуострове, а также напряжение в отношениях КНДР и США из-за резких заявлений американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, ожидать непредвиденного развития событий вряд ли стоит. "Ким Чен Ын и Трамп ведут себя как дети. Это представляет собой проблемы в краткосрочной перспективе, однако не связано с долгосрочным [урегулированием проблемы]", - сказал известный японский специалист по внешней политике США, эксперт Sasakawa Peace Foundation Цунэо Ватанабэ, призвав не воспринимать буквально все заявления лидеров двух стран.

Дзимбо, в свою очередь, считает, что у проблемы нет быстрого решения за исключением разве что военного варианта, однако как полноценный конфликт, так и точечный удар по КНДР приведут к слишком тяжелым последствиям. Некоторые представители руководства в США, по его словам, могут предлагать к рассмотрению вариант нанесения точечного удара, указывая на имеющиеся точные данные о расположении северокорейской артиллерии, угрожающей Сеулу, и других ключевых объектов. "Однако я очень сомневаюсь, что возможен такой вариант [за которым не последует ответная реакция]", - подчеркнул Дзимбо.

Ватанбэ также указывает, что военный вариант решения проблемы КНДР не является благоприятным ни для Южной Кореи, ни для Японии, ни для самих США. "Заявления Трампа жесткие, однако США не могут не заявлять, что нанесут ответный удар, если Северная Корея атакует ее или ее союзников, это то, что говорили и все прежние президенты США. Если этого не делать, то не будет и сдерживания [Северной Кореи]", - сказал Ватанабэ. По его словам, в таком случае союзники в регионе не будут доверять США и, к примеру, Япония или Южная Корея захотят иметь свое ядерное оружие, что опасно с точки зрения нераспространения.

Бомбардировщики США не собьют

Еще одной потенциальной точкой напряжения могут стать пролеты рядом с КНДР стратегических бомбардировщиков США. Ранее глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что Пхеньян оставляет за собой право сбивать их, даже если они не находятся в воздушном пространстве страны. Однако японские эксперты сомневаются, что у КНДР есть такие возможности.

По словам Коидзуми, КНДР располагает советскими комплексами ПВО С-200 "Дубна", однако "Северная Корея не может вести постоянное наблюдение за воздушным пространством вокруг страны", а "система противовоздушной обороны устарела", и поэтому она не позволит обнаружить американские самолеты, если, к примеру, ВВС США применят средства радиоэлектронной борьбы или направят к границе КНДР малозаметный бомбардировщик B-2.

Таким образом, бомбардировщики США, недавно пролетевшие максимально близко к КНДР, скорее всего продолжат полеты в этом районе. Однако КНДР может попробовать сбить американские самолеты, к примеру с помощью истребителей МиГ-29, что приведет к опасному развитию ситуации, поскольку США могут нанести ответный удар. "В следующий раз, возможно, Северная Корея направит на них радары управления огнем. Следующим шагом может быть попытка сбить их, но я не думаю, что это получится", - сказал Дзимбо.

В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетали над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.