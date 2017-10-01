Reuters: глава британского МИД призвал Мадрид и власти Каталонии прийти к пониманию

Аварии на тепловых электростанциях, приведшие к крупным перебоям электроснабжения. ДосьеБиографии и справки 1 октября, 22:59
Трамп: диалог с КНДР не работал четверть века и не сработает сейчасМеждународная панорама 1 октября, 22:54
Две женщины погибли от рук преступника на вокзале в МарселеМеждународная панорама 1 октября, 22:41
В Каталонии завершился референдум о независимости области, который Мадрид так и не призналМеждународная панорама 1 октября, 22:16
Футболист "Барселоны" Пике заявил о готовности уйти из сборной ИспанииСпорт 1 октября, 22:08
Футболист ЦСКА Головин получил травму связок правого голеностопного суставаСпорт 1 октября, 21:40
Первый фестиваль фейерверков прошел в АрхангельскеОбщество 1 октября, 21:34
Тренер "Зенита" Манчини: в матче с "Анжи" недооценки соперника не былоСпорт 1 октября, 21:16
Избирательные участки закрылись на референдуме о независимости КаталонииМеждународная панорама 1 октября, 21:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал в воскресенье испанское правительство и власти Каталонии прийти к взаимопониманию в свете "неконституционного референдума" в автономии.
"Конечно, мы обеспокоены любым насилием, но очевидно референдум, как я понимаю, неконституционен, поэтому необходимо найти баланс, - сказал он агентству Reuters на полях съезда Консервативной партии в Манчестере. - Мы искренне надеемся, что ситуация стабилизируется".
В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу выхода из состава Испании. Мадрид считает данный референдум незаконным.