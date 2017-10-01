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Reuters: глава британского МИД призвал Мадрид и власти Каталонии прийти к пониманию

Международная панорама
1 октября, 21:45 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 1, октября. /ТАСС

Борис Джонсон также выразил надежду на стабилизацию ситуации

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ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал в воскресенье испанское правительство и власти Каталонии прийти к взаимопониманию в свете "неконституционного референдума" в автономии.

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"Конечно, мы обеспокоены любым насилием, но очевидно референдум, как я понимаю, неконституционен, поэтому необходимо найти баланс, - сказал он агентству Reuters на полях съезда Консервативной партии в Манчестере. - Мы искренне надеемся, что ситуация стабилизируется".

В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу выхода из состава Испании. Мадрид считает данный референдум незаконным.

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Референдум о независимости Каталонии
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