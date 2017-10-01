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Госдеп: каналы связи между США и КНДР не будут оставаться открытыми вечно

Международная панорама
1 октября, 22:15 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 1, октября. /ТАСС

Хезер Науэрт отметила, что КНДР в любом случае не получит возможность создания ядерного оружия

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ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Вашингтон не собирается вечно держать открытыми каналы связи с Пхеньяном. С таким предупреждением выступила в воскресенье начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

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"Дипломатические каналы открыты для [лидера КНДР] Ким Чен Ына в настоящее время. Они не будут открыты вечно", - написала в своем Twitter официальный представитель внешнеполитического ведомства США. При этом она разместила в этой записи ссылку на Twitter президента Дональда Трампа, который ранее рекомендовал госсекретарю США Рексу Тиллерсону не тратить время на налаживание диалога с КНДР.

"КНДР не получит возможность создания ядерного [оружия]. [Будет эта проблема решена] через дипломатию или силу - решать режиму [в Пхеньяне]", - добавила Науэрт.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
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