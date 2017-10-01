Госдеп: каналы связи между США и КНДР не будут оставаться открытыми вечно

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Вашингтон не собирается вечно держать открытыми каналы связи с Пхеньяном. С таким предупреждением выступила в воскресенье начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Дипломатические каналы открыты для [лидера КНДР] Ким Чен Ына в настоящее время. Они не будут открыты вечно", - написала в своем Twitter официальный представитель внешнеполитического ведомства США. При этом она разместила в этой записи ссылку на Twitter президента Дональда Трампа, который ранее рекомендовал госсекретарю США Рексу Тиллерсону не тратить время на налаживание диалога с КНДР.

Diplomatic channels are open for #KimJongUn for now. They won't be open forever @StateDept @potus — Heather Nauert (@statedeptspox) October 1, 2017

"КНДР не получит возможность создания ядерного [оружия]. [Будет эта проблема решена] через дипломатию или силу - решать режиму [в Пхеньяне]", - добавила Науэрт.