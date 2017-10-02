Reuters: ИГ взяло на себя ответственность за нападение на вокзале Марселя

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за вооруженное нападение, совершенное в воскресенье на вокзале в Марселе.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Инцидент произошел днем на железнодорожном вокзале Сен-Шарль. Злоумышленник, вооруженный ножом, напал на прохожих, в результате две женщины получили тяжелые ножевые ранения, они скончались на месте. Как сообщил министр МВД Франции Жерар Колон, погибшим было около двадцати лет.

Нападавший был ликвидирован военными, участвующими в операции по патрулированию "Сантинель" ("Часовой"). Сразу после инцидента вокзал был закрыт, а движение поездов прервано и частично восстановлено лишь спустя четыре часа.