AP: власти США хотят сократить число сотрудников кубинского посольства в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Власти США намерены попросить кубинское правительство сократить число сотрудников посольства в Вашингтоне на 60%. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press (AP).

По данным его источников, соответствующее официальное заявление Госдепартамент сделает во вторник. Ранее во внешнеполитическом ведомстве приняли решение отозвать из американского посольства в Гаване всех сотрудников, за исключением тех, которые выполняют ключевые функции. Теперь в Вашингтоне хотели бы уравнять численность дипперсонала в обеих столицах. Кубинские дипломаты не будут официально отозваны, если Гавана согласится вернуть их домой, отмечает AP.

В самом Госдепартаменте данную информацию пока не подтверждают. "Госсекретарь [Рекс Тиллерсон] все еще проводит оценку мер, при помощи которых ведомство сможет гарантировать, что правительство Кубы отвечает за защиту дипломатов", - сказал ТАСС представитель Госдепа.

29 сентября Вашингтон объявил о решении значительно сократить число сотрудников в посольстве в Гаване в связи с недавними инцидентами с причинением вреда американским дипломатам на острове. Речь идет о 21 сотруднике дипмиссии, пострадавшем в результате внешнего воздействия, источником которого могли послужить некие акустические приборы. У американцев диагностированы потеря или нарушение слуха, бессонница, они также испытывают проблемы со зрением и ориентацией в пространстве, страдают головной болью.

В связи с этим Госдепартамент принял решение вернуть на родину тех сотрудников, которые не выполняют основные обязанности, связанные с функционированием посольства. На неопределенный срок была приостановлена выдача американских виз. При этом представители властей США подчеркивали, что Вашингтон не намерен разрывать дипломатические отношения с Гаваной, которые были восстановлены летом 2015 года.