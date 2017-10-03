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СМИ: напавший на прохожих в Марселе мужчина долгое время жил в Италии

Международная панорама
3 октября, 11:30 UTC+3 РИМ РИМ 3, октября. /ТАСС

По данным Corriere della Sera, Ахмед Ханаши в период с 2006 по 2014 год жил в городке Априлиа близ Рима. Как сообщает издание, мужчина был женат на итальянке

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РИМ, 3 октября. /ТАСС/. Гражданин Туниса, напавший в минувшее воскресенье на прохожих в Марселе, долгое время жил в Италии и был женат на итальянке. Об этом сообщает во вторник газета Corriere della Sera.

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По ее информации, преступник, которого, по не подтвержденным французской полицией данным, зовут Ахмед Ханаши, проживал в итальянском городке Априлиа неподалеку от Рима (область Лацио) с 2006 по 2014 год. Именно тогда он развелся со своей женой-итальянкой по имени Рамона и принял решение переехать во Францию. За время своего проживания в Италии Ханаши с женой не раз привлекались к ответственности за грабеж и незаконную торговлю. Газета при этом подчеркивает, что на данный момент исключается версия о том, что подозреваемый принял экстремистскую идеологию за время своего пребывания на территории Апеннин.

Издание отмечает, что это не первый случай, когда выясняется, что экстремисты, совершающие преступления на территории Европы, оказываются так или иначе связаны с Италией. Так, к примеру, одним из исполнителей теракта в июне этого года в Лондоне был 22-летний итальянец марокканского происхождения Юссеф Загба. В свою очередь тунисец Анис Амри, совершивший наезд на толпу на берлинском рождественском рынке в декабре 2016 года, прибыл в Европу через Италию, где даже провел четыре года в тюрьме.

Ранее сообщалось, что, согласно данным Международной организации по миграции, 85% мигрантов, пересекающих Средиземное море, прибывают в Италию. При этом до 80% прибывающих не попадают под статус беженцев и являются так называемыми экономическими мигрантами. Кроме того, подавляющее большинство прибывающих - здоровые мужчины в трудоспособном возрасте. Существует вероятность того, что, не найдя лучшей жизни в Италии, мигранты могут принять экстремистскую идеологию и стать террористами.

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