Пенс опроверг данные о том, что он усомнился в профпригодности постпреда США при ООН

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НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс никогда не обсуждал с Рексом Тиллерсоном возможность ухода последнего в отставку с поста госсекретаря и не ставил под вопрос профпригодность постоянного представителя при ООН Никки Хейли. Об этом говорится в заявлении, направленном аппаратом Пенса телекомпании NBC.
Письмо является опровержением публикации NBC в среду. "Вице-президент может подтвердить, что, как госсекретарь уже дал ясно понять, он [Пенс] и госсекретарь никогда не обсуждали перспективу отставки госсекретаря из администрации. Любые сообщения об обратном являются категорически ложными", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter NBC.
"Кроме того, категорически ложными являются любые заявления о том, что вице-президент ставил под вопрос ценность постоянного представителя США при ООН Никки Хейли для администрации Трампа. Вице-президент много лет знает Никки Хейли, придерживается высокого о ней мнения и ценит ее старания на службе администрации в Объединенных Нациях", - указывается в документе, отправленном аппаратом Майкла Пенса.
Тиллерсон ранее провел специальную пресс-конференцию, чтобы довести до сведения граждан, что члены нынешней администрации все вместе выполняют поставленные задачи, несмотря на имеющиеся разногласия, а также заявил, что никогда не намеревался подавать в отставку.
Президент США Дональд Трамп заявил, что телекомпания NBC, утверждавшая о намерениях госсекретаря Рекса Тиллерсона уйти в отставку, должна принести жителям страны извинения за распространение ложной информации.
NBC в среду со ссылкой на многочисленные источники в администрации утверждала, что Тиллерсон в присутствии других членов Совета национальной безопасности при Белом доме назвал президента Дональда Трампа болваном и пригрозил добровольно уйти в отставку из-за несогласия по ряду внутриполитических аспектов с главой государства.
Инцидент произошел на совещании НСБ в Пентагоне 20 июля и отчасти был обусловлен политизированным выступлением Трампа на ежегодном национальном слете бойскаутов в штате Западная Вирджиния. Тиллерсон, который в прошлом возглавлял движение бойскаутов, на совещании выразил недовольство речью президента США, назвав его "болваном", утверждают источники NBC.
По их данным, вице-президент Пенс отдельно побеседовал с госсекретарем, едва уговорив его не покидать пост до завершения 2017 года. В публикации также упоминается встреча, на которой Пенс попросил Тиллерсона поделиться мнением о профессиональной пригодности постпреда при ООН Хейли.