Трамп: NBC должна извиниться за утверждения о намерении Тиллерсона уйти в отставку

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что телекомпания NBC, утверждавшая о намерениях госсекретаря Рекса Тиллерсона уйти в отставку, должна принести жителям страны извинения за распространение ложной информации. Свою точку зрения по этому вопросу Трамп изложил в Twitter.

"Материал NBC был однозначно опровергнут госсекретарем Тиллерсоном и вице-президентом Майклом Пенсом. Это лживые новости. Им следует принести извинения Америке!" - написал глава государства.

The @NBCNews story has just been totally refuted by Sec. Tillerson and @VP Pence. It is #FakeNews. They should issue an apology to AMERICA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 октября 2017 г.

Тиллерсон ранее провел специальную пресс-конференцию, чтобы довести до сведения граждан, что члены нынешней администрации все вместе выполняют поставленные задачи, несмотря на имеющиеся разногласия, а также заявил, что никогда не намеревался подавать в отставку.

Телекомпания NBC в среду со ссылкой на многочисленные источники в администрации утверждала, что Тиллерсон в присутствии других членов Совета национальной безопасности при Белом доме назвал президента Дональда Трампа болваном и пригрозил добровольно уйти в отставку из-за несогласия по ряду внутриполитических аспектов с главой государства.