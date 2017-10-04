Трамп: NBC должна извиниться за утверждения о намерении Тиллерсона уйти в отставку

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ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что телекомпания NBC, утверждавшая о намерениях госсекретаря Рекса Тиллерсона уйти в отставку, должна принести жителям страны извинения за распространение ложной информации. Свою точку зрения по этому вопросу Трамп изложил в Twitter.
"Материал NBC был однозначно опровергнут госсекретарем Тиллерсоном и вице-президентом Майклом Пенсом. Это лживые новости. Им следует принести извинения Америке!" - написал глава государства.
The @NBCNews story has just been totally refuted by Sec. Tillerson and @VP Pence. It is #FakeNews. They should issue an apology to AMERICA!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 октября 2017 г.
Тиллерсон ранее провел специальную пресс-конференцию, чтобы довести до сведения граждан, что члены нынешней администрации все вместе выполняют поставленные задачи, несмотря на имеющиеся разногласия, а также заявил, что никогда не намеревался подавать в отставку.
Телекомпания NBC в среду со ссылкой на многочисленные источники в администрации утверждала, что Тиллерсон в присутствии других членов Совета национальной безопасности при Белом доме назвал президента Дональда Трампа болваном и пригрозил добровольно уйти в отставку из-за несогласия по ряду внутриполитических аспектов с главой государства.