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Трамп: NBC должна извиниться за утверждения о намерении Тиллерсона уйти в отставку

Международная панорама
4 октября, 18:44 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 4, октября. /ТАСС

Ранее телекомпания сообщила, что госсекретарь Соединенных Штатов якобы собирается покинуть свой пост в конце года из-за разногласий с президентом

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ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что телекомпания NBC, утверждавшая о намерениях госсекретаря Рекса Тиллерсона уйти в отставку, должна принести жителям страны извинения за распространение ложной информации. Свою точку зрения по этому вопросу Трамп изложил в Twitter.

"Материал NBC был однозначно опровергнут госсекретарем Тиллерсоном и вице-президентом Майклом Пенсом. Это лживые новости. Им следует принести извинения Америке!" - написал глава государства.

Тиллерсон ранее провел специальную пресс-конференцию, чтобы довести до сведения граждан, что члены нынешней администрации все вместе выполняют поставленные задачи, несмотря на имеющиеся разногласия, а также заявил, что никогда не намеревался подавать в отставку.

Телекомпания NBC в среду со ссылкой на многочисленные источники в администрации утверждала, что Тиллерсон в присутствии других членов Совета национальной безопасности при Белом доме назвал президента Дональда Трампа болваном и пригрозил добровольно уйти в отставку из-за несогласия по ряду внутриполитических аспектов с главой государства.

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Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Пенс, Майкл (Майк)
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