CNN: Facebook намерена дать показания по политрекламе комитету по разведке Сената

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Представители американской компании Facebook намерены дать показания комитету по разведке Сената Конгресса, ведущему разбирательство по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ход прошлогодней предвыборной кампании в США. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на свои источники в Facebook.

По данным телекомпании, слушания в сенатском комитете по разведке намечены на ноябрь текущего года. Председатель комитета Ричард Берр пригласил для дачи показаний представителей Facebook, а также компаний Google и Twitter.

6 сентября Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в Facebook, выступил с утверждением, что в период прошлогодних американских выборов некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. По его словам, согласно проведенному компанией анализу за период с июня 2015 по май 2017 года, упомянутые аккаунты были связаны друг с другом и ими, вероятно, управляли из России.

Во вторник CNN утверждала, что целью части политической рекламы были жители тех американских штатов, победа в которых была необходима Дональду Трампу для того, чтобы победить на президентских выборах в США. По данным источников телекомпании, речь шла о Висконсине и Мичигане, которые принадлежат к числу так называемых "колеблющихся" штатов, где однозначного преимущества нет ни у республиканцев, ни у демократов.

Исход голосования в них на состоявшихся в ноябре прошлого года президентских выборах оставался неясным до последнего момента. Победу в этих двух штатах одержал республиканец Трамп, нанеся поражение сопернице-демократу Хиллари Клинтон на выборах в стране.

Председатель комитета по разведке в американском Сенате Ричард Берр заявил, что приписываемые России рекламные объявления в Facebook были рассчитаны на избирателей не только Висконсина и Мичигана, но и других штатов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в социальной сети и не знает, кто стоит за такими заказами.